Offerte internet casa febbraio 2019: Tim, Vodafone, Wind e Fastweb Tim, Wind e Vodafone: offerte casa

Ecco le più interessanti offerte internet casa di febbraio 2019 proposte da Tim, Wind, Vodafone e Fastweb. Per chi ha intenzione di attivare una nuova linea, oppure di cambiarla per la propria utenza domestica, ma anche per chi ha una seconda casa e vorrebbe attivare comunque una linea internet senza però poterla utilizzare quanto nell’abitazione principale. Andiamo a vedere le proposte più interessanti per questo mese.

Offerte internet casa febbraio 2019: le soluzioni Tim

Non solo promozioni mobile. Sono diverse le offerte internet casa proposte da Tim. La compagnia ha anche pensato a una linea solo Internet (senza voce) per le seconde case. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Nuova TIM Connect XDSL : attivabile solo online, con Internet veloce e Tim Vision inclusi. L’offerta prevede uno sconto mensile di 5 euro. Chi l’attiva online, pagherà infatti 25 euro per 12 mesi anziché 30 euro, costi di attivazione inclusi. Velocità internet fino a 200 mega in download e 20 in upload.

: attivabile solo online, con Internet veloce e Tim Vision inclusi. L’offerta prevede uno sconto mensile di 5 euro. Chi l’attiva online, pagherà infatti 25 euro per 12 mesi anziché 30 euro, costi di attivazione inclusi. Velocità internet fino a 200 mega in download e 20 in upload. Nuova TIM Connect Fibra : anche in questo caso l’offerta è attivabile solo online e sono inclusi Internet veloce e Tim Vision. Il costo del rinnovo è leggermente più alto (30 euro per i primi 12 mesi anziché 35 euro) e le spese di attivazione sono incluse. La Fibra Ultraveloce consente una connessione piuttosto rapida e inoltre nel pacchetto sono incluse chiamate illimitate verso fissi e mobili senza scatto alla risposta.

: anche in questo caso l’offerta è attivabile solo online e sono inclusi Internet veloce e Tim Vision. Il costo del rinnovo è leggermente più alto (30 euro per i primi 12 mesi anziché 35 euro) e le spese di attivazione sono incluse. La Fibra Ultraveloce consente una connessione piuttosto rapida e inoltre nel pacchetto sono incluse chiamate illimitate verso fissi e mobili senza scatto alla risposta. Nuova TIM Connect ADSL: attivabile nei negozi fisici, il pacchetto prevede internet e chiamate illimitate oltre a Tim Vision, per un costo totale di 35 euro mensili per i primi 12 mesi. Internet è senza limiti fino a 20 Mega in download e fino a 1 Mega in upload.

Inoltre alla Nuova TIM Connect XDSL sarà possibile aggiungere anche il pacchetto Sky a 14,99 euro mensili (fino al 15 marzo 2020) anziché 33,40 euro al mese.

Offerte internet casa febbraio 2019: le altre proposte Tim

Le offerte sopra riportate sono per i nuovi clienti, ma Tim ha pensato anche ai suoi clienti con la Nuova TIM Connect, un pacchetto che prevede internet illimitato alla massima velocità disponibile e chiamate senza limiti verso fissi e mobile. Il prezzo? 40 euro al mese, attivazione inclusa.

Chiudiamo questa panoramica Tim sulle offerte dedicate a chi ha una casa vacanze o comunque una seconda casa e ha bisogno solo di internet. Le offerte internet casa in questione sono 2.

TIM Flexy : prevede una connessione internet veloce “a ricarica”, con 3 opzioni disponibili, senza vincoli né costo di attivazione. Canone da 5,90 euro al mese.

: prevede una connessione internet veloce “a ricarica”, con 3 opzioni disponibili, senza vincoli né costo di attivazione. Canone da 5,90 euro al mese. TIM FWA: si tratta di un’offerta fisso “solo dati” per la navigazione ultrabroadband da casa con una connessione di qualità, riservata agli utenti che vivono (non per forza stabilmente) in zone non coperte o con problemi di connettività Fibra/XDSL. Il pacchetto include internet con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 15 Mbps in upload, 80 GB di traffico mensile incluso, così come incluso è il modem in comodato d’uso gratuito. Il prezzo? In promozione a 38,90 euro al mese, con il primo mese gratuito.

Offerte internet casa febbraio 2019: le soluzioni Vodafone

Ecco le migliori proposte Vodafone relativamente a internet casa.

Internet Unlimited : il pacchetto prevede l’opzione velocità per Internet, che consente di navigare alla massima velocità fino a 1 Gigabit nelle città coperte da FTTH e fino a 100 Megabit nelle città coperte da FTTC. Linea telefonica a consumo. Prezzo: 25,80 euro al mese (anziché 30,80 €) per 4 anni, poi 24,90 euro al mese. Costo di attivazione incluso.

: il pacchetto prevede l’opzione velocità per Internet, che consente di navigare alla massima velocità fino a 1 Gigabit nelle città coperte da FTTH e fino a 100 Megabit nelle città coperte da FTTC. Linea telefonica a consumo. Prezzo: 25,80 euro al mese (anziché 30,80 €) per 4 anni, poi 24,90 euro al mese. Costo di attivazione incluso. Internet Unlimited+: anche qui è prevista l’opzione velocità per internet come sopra riportato, ma il pacchetto include anche chiamate illimitate verso fissi e mobile nazionali e internazionali. Il costo è di 30,80 euro mensili (anziché 35,80 €) per 4 anni, poi 29,90 euro al mese.

Ai pacchetti sopraccitati c’è anche la possibilità di aggiungere Vodafone TV Sport (“con il meglio dello sport di Sky”), che prevede un canone di 12 euro mensili (compresi 2 euro per l’attivazione) con vincolo di 48 mesi.

Offerte internet casa febbraio 2019: le proposte Wind

Wind propone Fibra 1000 Unlimited. Il pacchetto comprende 100 Giga al mese per gli smartphone della propria famiglia, nonché il massimo della velocità possibile per la propria linea, in base alla copertura della zona, facilmente verificabile sul sito della compagnia stessa. Incluso anche il modem WiFi di ultima generazione con Mega WiFi e servizio di assistenza tecnica, nonché chiamate illimitate verso tutti. Costo di attivazione gratuito. Canone mensile a 24,99 euro, ma l’offerta è valida solo fino a lunedì 4 febbraio 2019.

Offerte internet casa febbraio 2019: cosa propone Fastweb

Concludiamo questa panoramica generale sulle offerte internet casa di febbraio 2019 con le proposte di Fastweb.

Internet : il pacchetto comprende internet ultraveloce fino a 1 Gigabit/s senza telefono con profilo gaming per gli appassionati di giochi online. Il prezzo è di 24,95 euro per i primi 12 mesi (in promozione) che poi diventano 29,95 euro. Costo di attivazione incluso.

: il pacchetto comprende internet ultraveloce fino a 1 Gigabit/s senza telefono con profilo gaming per gli appassionati di giochi online. Il prezzo è di 24,95 euro per i primi 12 mesi (in promozione) che poi diventano 29,95 euro. Costo di attivazione incluso. Internet + Telefono : questo pacchetto è similare al precedente fatta eccezione per le chiamate illimitate verso i fissi nazionali, qui incluse. Il canone mensile è di 29,95 euro (anziché 34,95 €) in promozione per i primi 12 mesi.

: questo pacchetto è similare al precedente fatta eccezione per le chiamate illimitate verso i fissi nazionali, qui incluse. Il canone mensile è di 29,95 euro (anziché 34,95 €) in promozione per i primi 12 mesi. Internet + Sky : pacchetti Sky inclusi e altri da poter aggiungere, in abbinamento a internet ultraveloce fino a 1 Gigabit/s. Il canone mensile è di 20,90 euro fino al 31 agosto 2019 (anziché 62,35 €).

: pacchetti Sky inclusi e altri da poter aggiungere, in abbinamento a internet ultraveloce fino a 1 Gigabit/s. Il canone mensile è di 20,90 euro fino al 31 agosto 2019 (anziché 62,35 €). Internet + Telefono + Sky: come sopra, ma con l’aggiunta delle chiamate illimitate verso i fissi nazionali. Il costo è di 20,90 euro mensili (in promozione) fino al 15 marzo 2020, anziché 67,35 €.

Infine, per chi è già abbonato a Sky, Fastweb propone la possibilità di abbonarsi a 22,95 euro al mese per aggiungere Internet superveloce fino a 1 Gigabit/s, modem WiFi FASTGate e il servizio cloud WOW Space. Tale offerta è valida solo fino a martedì 5 febbraio 2019.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM