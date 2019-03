Come fare domanda per Quota 100 sul portale Inps velocemente

Come fare domanda per Quota 100 sul portale Inps velocemente Guida domanda Quota 100

Dal 29 gennaio 2019 è possibile fare domanda per uscire dal mondo del lavoro con Quota 100. Nel giorno dell’esordio, erano giunte (alle ore 19) 800 richieste di pensionamento anticipato; 470 di queste erano state presentate direttamente dagli account dei lavoratori mentre altre 330 sono state inoltrate tramite i Caf. Nei primi tre giorni, il numero di domande ha subito un’impennata ed è arrivato a superare la soglia delle 10mila richieste.

Quota 100: come funziona il “fai da te”

Come si diceva, la domanda di pre-pensionamento con Quota 100 si può presentare anche attraverso l’intermediazione di un patronato. Inoltre, anche il Contact Center Inps può servire allo scopo. Tuttavia, non è molto difficile fare da soli, quindi, presentarla attraverso il portale online dell’ente previdenziale.

Innanzitutto, bisogna accedere al proprio account con Pin Inps, Spid o Cns. Poi si dovrà cliccare su “Domanda pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Fatto accesso nell’apposita sezione, bisogna cliccare su “nuova domanda”. Una volta arrivati qui andrà seguito questo percorso: “pensione di anzianità/vecchiaia” -> “pensione di anzianità/anticipata” -> “requisito Quota 100”.

Quota 100: chi può usufruirne in breve

Per andare in pensione con Quota 100, in generale, bisogna avere un’età anagrafica di 62 anni e 38 anni di contributi.

Ora, i lavoratori autonomi e del settore privato che hanno maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2018 hanno diritto alla prima decorrenza dell’assegno dal primo aprile 2019. I lavoratori autonomi o privati che maturano i requisiti dal primo gennaio 2019 in poi avranno la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il 29 gennaio 2019 avranno diritto alla prima decorrenza dell’assegno a partire dall’1 agosto 2019. Chi li matura dal 30 gennaio in poi dovrà aspettare 6 mesi dalla maturazione stessa e la prima decorrenza non potrà avvenire comunque prima dell’1 agosto 2019. Il personale del comparto scuola può fare domanda dal 28 febbraio 2019, prima uscita prevista a partire dal primo settembre 2019.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM