Ferdinando Salzano: moglie, biografia ed età. Chi è l’agente di Baglioni Chi è Ferdinando Salzano

Sempre dietro le quinte, ben lontano dalle luci dei riflettori, anche questo ha alimentato la fama di Ferdinando Salzano, per molti una vera e propria “eminenza grigia” della musica italiana.

Ferdinando Salzano: le influenze su Sanremo

­­Non è sui social, il suo nome non è particolarmente noto al di fuori della cerchia ristretta degli addetti ai lavori. Tuttavia, la figura di Ferdinando Salzano ha raggiunto gli onori della cronaca per via dell’influenza che molti pensano abbia avuto sulle ultime edizioni del Festival di Sanremo. Salzano è il proprietario della F& P Group, una società che cura gli interessi del gotha della canzone italiana. Detto ciò, per capire la sua possibile relazione con Sanremo, basta dire che tra i suoi clienti figura Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore delle ultime due edizioni del Festival.

Poi tra i suoi “protetti” compaiono, per quello che si può intendere a mezzo stampa, anche Nek, Paola Turci, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Tutti concorrenti in gara quest’anno. Se si considera che anche gli ospiti Laura Pausini, Biagio Antonacci e Luciano Ligabue orbitano intorno alla sua società, è facile capire i dubbi di alcuni su chi “comanda” davvero a Sanremo. A completare il quadro il fatto che i vincitori del Festival 2018 – Ermal Meta e Fabrizio Moro – hanno un contratto con la F& P.

Ferdinando Salzano: un successo che viene da lontano

Al di là delle ultime voci, la carriera di Ferdinando Salzano comincia molto tempo fa. Le informazioni sui suoi trascorsi non sono facili da reperire. Unica fonte certa è un’intervista rilasciata da Salzano stesso alla rivista Soundlite, ormai un decennio fa. Il mondo della musica comincia a esplorarlo negli anni 70, racconta Salzano, nel contesto della protesta studentesca. A 21 anni ha aperto la prima società di servizi per gli eventi musicali con cui poco dopo arriva ad organizzare i più famosi concerti degli anni ’80 (e a fatturare fino tre miliardi di lire).

Nel 1991 entra in Trident grazie all’incontro con Maurizio Salvadori, uno dei maggiori manager nostrani. Oltre alla musica comincia a occuparsi anche di televisione. Venduta a degli acquirenti americani, Salzano ha il budget per mettersi in proprio con la F& P Group; una società come tante, un imprenditore come tanti? Così sembrava, almeno fino allo scorso ottobre, quando tutto il meglio dello showbiz italiano si è recato a Formentera per il suo matrimonio con Barbara Zaggia. Solo allora i radar dell’informazione hanno individuato questo “illustre sconosciuto”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM