Conto corrente online a febbraio 2019: giovani e gratis, i migliori Miglior conto corrente gratis a febbraio 2019

Alla ricerca del conto corrente online migliore del mese? Magari a zero spese di apertura e gestione. Insomma, un posto dove depositare temporaneamente dei soldi, per poi spenderli attraverso un prodotto messo a disposizione dalla banca stessa. Per i giovani, magari per chi ha iniziato a lavorare appena adesso ma con retribuzioni ancora basse, il conto corrente online e gratis è certamente la migliore soluzione. Ma quali sono le migliori soluzioni per febbraio 2019?

Conto corrente online gratis: i migliori di febbraio 2019 – Parte I

Come di consueto Facile.it ha redatto una panoramica sui conti correnti online più convenienti del mese. Il primo nome che emerge è quello del conto corrente Widiba. Si tratta di un conto online innovativo e facile da aprire, che offre zero costi per i primi 2 anni ai nuovi clienti. Un lasso di tempo importante per cominciare ad accumulare somme sul proprio nuovo conto. Nessun documento cartaceo, possibilità di ottenere carta di debito e carta di credito senza canone, casella PEC e firma digitale gratuita e nessuna commissione su prelievi e bonifici.

Un’altra proposta interessante è quella di CheBanca! e più di preciso il conto corrente Digital CheBanca! Anche in questo caso parliamo di un conto corrente online senza costi di gestione né commissioni su operazioni effettuate, prelievi e bonifici. Inoltre, quando si apre il conto gratuito, sarà subito rilasciata una carta prepagata. Se poi si vuole anche la carta di credito si dovrà essere soggetti a un canone di 24 euro annui, a meno che non siano fatte operazioni per almeno 5.000 euro anni tramite la stessa carta.

Conto corrente online gratis: i migliori di febbraio 2019 – Parte II

Un altro conto corrente da valutare è Hello! Money di Hello Bank. Si tratta di un conto in cui è possibile effettuare le operazioni interamente online, a costo zero e senza nessuna commissione per i bonifici e per i prelievi presso sportelli ATM e BNP Paribas e con una carta prepagata anch’essa a zero spese.

Continua a suscitare curiosità (e a crescere di popolarità) il conto corrente N26. Made in Germany, è possibile aprire il conto direttamente tramite smartphone in una manciata di minuti e sarà possibile scegliere tra diverse tipologie di conto. Quelle gratuite sono Standard e Business.

Chiudiamo infine questa panoramica con il Conto Adesso di Crédit Agricole Cariparma. L’apertura del conto dà diritto a un buono Amazon fino a 250 euro, incrementato di ulteriori 50 euro in caso si richieda la carta di credito Verde di American Express. Conto Adesso non prevede costi per le operazioni di prelievo e bonifico, né per il rilascio della carta Bancomat.

