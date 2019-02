Vacanze Carnevale 2019: data inizio e fine, il calendario scolastico Calendario vacanze carnevale a scuola nel 2019

Dall’epifania alle vacanze di Pasqua, passano più di due mesi. Senza ponti e senza pause, in gran parte d’Italia, in questo lungo periodo, gli studenti non hanno altri giorni di vacanza.

L’unica festa a rompere questo lungo calendario scolastico è il Carnevale.

Il Carnevale, in realtà, inizia dopo l’epifania…

Il Carnevale è quel periodo dell’anno che antecede la quaresima. Questa festa, erede di antichi riti (forse continuazione dei saturnali romani), tutti connessi alla purificazione, inizia per alcuni, il giorno di Santo Stefano; ma per la maggioranza, il Carnevale inizia il 7 gennaio.

Questo lungo periodo, che toglie la carne dalle nostre tavole (dal latino carnem levare “togliere la carne”), si conclude il martedì grasso, giorno che precede il mercoledì delle ceneri. Nelle chiese di rito ambrosiano, invece, il Carnevale termina con la prima domenica di quaresima, comprendendo 4 gironi in più, anche detto Carnevalone.

Le date del Carnevale cambiano ogni anno, a seconda di quando cade la Pasqua.

Quando è Carnevale 2019 in Italia: data e differenza Romano-Ambrosiano

Vacanze di Carnevale 2019, le date

I giorni che quest’anno permetteranno a tutti di dare sfogo alla fantasia nei travestimenti sono:

Il 28 Febbraio 2019: giovedì Grasso

Il 2 Marzo 2019: sabato Grasso

Il 3 Marzo: Carnevale

Il 5 Marzo: Martedì Grasso

I giorni del Carnevale 2019 che vanno, dunque, dal 28 febbraio al 5 marzo sono i giorni in cui si concentrano i festeggiamenti più divertenti dell’anno. In queste date in tutta Italia sfileranno carri e si organizzeranno feste ed eventi. E, come ogni anno, le sfilate di maschere più tradizionali e curiose si potranno ammirare a Venezia, Putignano, Viareggio, Acireale e Ivrea.

Calendario scolastico 2019, inizio e fine delle vacanze di Carnevale

Nel calendario scolastico 2019, le date ufficiali di inizio e fine delle vacanze di Carnevale 2019 sono state già comunicate, e molte saranno le scuole italiane che permetteranno ai propri studenti una breve e divertente pausa.

Le singole regioni, in base alle date comunicate, potranno scegliere in totale autonomia se fare il ponte di Carnevale e quanto farlo durare. Molte saranno le scuole che chiuderanno solo nei giorni segnati in rosso sul calendario. Mentre altre hanno scelto di allungare le vacanze di Carnevale 2019 per qualche giorno in più.

Ponte di Carnevale e quanto durano le vacanze regione per regione

Non tutte le regioni hanno previsto nel calendario scolastico 2019 le vacanze di Carnevale. La regione, invece, che ha concesso più giorni di vacanza è il Piemonte – gli studenti piemontesi potranno rimanere a casa e divertirsi senza dover pensare ai compiti dal 2 al 6 marzo 2019.

In queste regioni, invece, i giorni concessi per le vacanze di Carnevale sono:

Friuli Venezia Giulia, Veneto e Valle d’Aosta : dal 4 al 6 marzo 2019

: dal 4 al 6 marzo 2019 Lombardia : 8 e 9 marzo

: 8 e 9 marzo Abruzzo e Campania : dal 4 al 6 marzo

: dal 4 al 6 marzo Sardegna: 5 marzo

Il calendario scolastico è deciso dalle singole regioni. Queste, oltre a prevedere le date di inizio e fine delle vacanze natalizie e pasquali, possono aggiungere altri giorni di vacanza, nel rispetto dei giorni minimi di lezione.

Negli ultimi anni molte regioni hanno deciso di concedere le vacanze di Carnevale. Una gioia per gli studenti italiani. Ogni scuola, però, autonomamente, può decidere di concedere qualche giorno in più o in meno. Molti, quindi, saranno gli studenti che potranno stare a casa per un super ponte di Carnevale 2019.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM