Pensione di invalidità Inps: aumento 2019, appello disabili e Legge 104 Disabili e legge 104 chiedono l’aumento

Una vera e propria mobilitazione con la richiesta di vedersi riconosciuto un “diritto”. In sintesi è ciò che chiede l’Associazione Nazionale Invalidi Civili nelle sue varie ramificazioni territoriali. Per cui dalle singole sedi dell’associazione sul territorio monta la protesta per la “ingiustizia” delle “pensioni di invalidità bloccate a 285 euro”.

Pensione di invalidità civile Inps, i motivi della protesta

Dall’Anmic, ma non è l’unica associazione a protestare, puntano l’indice contro la misura di prossima applicazione quale è il reddito di cittadinanza che non prevede norme specifiche per i disabili. A dare notizia della voce di protesta che arriva da Bari è la Gazzetta del Mezzogiorno. Nell’articolo si dà spazio alla voce di Michele Caradonna di Anmic Bari che spiega come il RdC non migliora la condizione del sostegno ai disabili esclusi dai suddetti benefici, nonostante le precedenti rassicurazioni.

E si va dunque all’attacco delle “promesse elettorali non mantenute”. Per cui Michele Caradonna a nome della delegazione del capoluogo pugliese dell’associazione motiva la protesta: “Come Anmic Bari abbiamo accolto da subito l’appello del nostro Presidente nazionale Nazaro Pagano a proseguire la battaglia per la difesa dei diritti delle persone con disabilità”.

Prossima la organizzazione di una manifestazione che si terrà a Roma dove confluiranno tutte le delegazioni locali.

“Ci aspettano tempi duri – ha spiegato Michele Caradonna di Anmic Bari – in cui l’unione, la determinazione di tutti gli appartenenti alla nostra categoria può fare la differenza”.

Nel frattempo continua l’appello alle forze politiche per modificare il decreto inserendo norme che diano maggiori sostegni alle persone con disabilità.

Pensione di invalidità civile Inps, la battaglia di ANMIC dal 2008

La battaglia va avanti da oltre dieci anni. Tanto che l’associazione protesta tanto col governo Conte quanto tirando in ballo i precedenti esecutivi. “Ovviamente il problema non riguarda SOLO questo governo ma anche quelli precedenti…. tutti e dico TUTTI bravi a promettere…L’ANMIC nel 2008 presentò la proposta di LEGGE di iniziativa POPOLARE per l’aumento delle pensioni…. TUTTI erano d’accordo ma nei fatti siamo nel 2019 a dire le stesse cose…”

