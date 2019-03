Vacanze di Pasqua 2019 scuola: data inizio e fine, il calendario scolastico Calendario vacanze Pasqua 2019, il ponte

Archiviato ormai da tempo il discorso Vacanze di Natale, è tempo di pensare alle altre pause dai banchi di scuola. Gli studenti (ma non solo) son in attesa di conoscere la durata delle pause che rimangono da qui alla fine dell’anno.

Fatta eccezione per il Carnevale, infatti, rimane come significativa pausa le Vacanze di Pasqua. Quest’anno le celebrazioni avverranno più avanti del solito a causa del calendario liturgico, che prevede il giorno di Pasqua il 21 aprile, molto più in la rispetto al normale.

Come appena detto, il 21 aprile sarà il giorno di questa Pasqua 2019, con le celebrazioni del Lunedì dell’Angelo il giorno dopo, il 22 aprile. Per quanto riguarda la Pasquetta rappresenta solitamente l’ultimo giorno delle vacanze, con il conseguente ritorno fra i banchi di scuola il giorno successivo.

Ma quest’anno le cose, per alcune regioni almeno, andranno diversamente. Il 25 aprile, infatti, Festa dell’Indipendenza, rappresenta un ulteriore giorno a casa per studenti e non solo. Vista la vicinanza con le vacanze pasquali in alcune regioni si approfitterà della cosa, allungando le consuete vacanze.

Gli studenti di Piemonte, Trentino e Veneto, infatti, rimarranno a casa dal 18 (data comune a tutte le regioni di inizio delle vacanze) al 25 aprile (addirittura il Trentino vede il ponte durare fino al 27 del mese). Meno fortunati gli studenti della Liguria, che addirittura torneranno a lezioni il 20 aprile. Ma si godranno un ponte di 3 giorni dal 25 al 27 aprile.

Vacanze di Pasqua 2019: le date

Ecco di seguito l’elenco completo delle regioni, con le rispettive date di inizio e fine delle vacanze di Pasqua, secondo il calendario scolastico ufficiale di ciascuna regione.

Toscana: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Provincia di Bolzano: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Friuli Venezia Giulia: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Liguria: dal 18 aprile al 20 aprile 2019

Calabria: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Piemonte: dal 18 aprile al 25 aprile 2019

Umbria: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Trentino: dal 19 aprile al 27 aprile 2019

Lombardia: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Veneto: dal 18 aprile al 25 aprile 2019

Valle d’Aosta: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Sicilia: dal 18 al 24 aprile 2019

Puglia: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Basilicata: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Lazio: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Molise: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Campania: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Abruzzo: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Marche: dal 18 al 24 aprile

Emilia Romagna: dal 18 al 23 aprile

Sardegna: dal 18 al 23 aprile

