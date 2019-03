Ambra Angiolini: figli, altezza, fidanzato ed età | Il Silenzio dell’Acqua Chi è Ambra Angiolini e carriera

Per la primavera del 2019, arriva su Canale 5 un’altra miniserie che andrà in diretta in prima serata: Il Silenzio dell’Acqua. Si tratta di una fiction “in giallo” diretta da Pier Belloni che vede protagonisti Ambra Angiolini, nel ruolo di Luisa Ferrari (agente squadra omicidi) e Giorgio Pasotti per Andrea Baldini (vicequestore).

Ambra Angiolini: la carriera

Ambra Angiolini, classe 1977, di Roma, è una nota attrice e conduttrice italiana. “Ragazzina prodigio”, Ambra Angiolini esordisce molto giovane nel mondo dello spettacolo. A soli 15 anni, infatti, si trova in Bulli & Pupe, programma estivo in prima serata per Canale 5. Nel 1992/1993 dimostra il suo talento e la sua versatilità (balla e canta) a Non è la Rai, contesto che le regala una grande popolarità facendola diventare una delle teenager dive della TV. Nel corso della sua carriera la Angiolini ha sperimentato diversi ruoli. Ha condotto diversi programmi sia per il piccolo schermo che in radio. Ha pubblicato 4 dischi come cantante e ha recitato sia in teatro che al cinema.

Dall’esordio sul grande schermo nel 2007 con Saturno contro, Ambra si è dedicata appieno nella recitazione, lavorando a 19 film ai quali si aggiungono diverse serie televisive e cortometraggi. Insomma, la “giovane stella” è riuscita a non bruciarsi ma a proseguire una carriera tutt’ora in corsa confermando, ad ogni tappa, il suo talento artistico a tuttotondo.

La vita privata di Ambra Angiolini

Per quanto riguarda la sfera privata, Ambra Angiolini si è sempre mantenuta molto riservata. Nei primi anni duemila, l’attrice si è legata a Francesco Renga, grande amore finito nel 2015 dal quale ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Nonostante la dolorosa separazione, la Angiolini e Renga hanno saputo mantenere un rapporto civile di collaborazione e amicizia, mettendo al primo posto la serenità dei figli. Successivamente, dopo la storia con Lorenzo Quaglia, l’attrice ha ritrovato l’amore tra le braccia di Massimiliano Allegri, l’allenatore dei banco e neri.

