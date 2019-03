Giorgio Pasotti: altezza, figlia, età e compagna | Il Silenzio dell’Acqua Chi è Giorgio Pasotti e carriera

Accompagnato sul piccolo schermo dalla collega Ambra Angiolini, Giorgio Pasotti è uno degli attori protagonisti de Il Silenzio dell’Acqua. Si tratta di una serie TV, la cui messa in onda è prevista per Aprile 2019, in cui Giorgio Pasotti interpreta il vicequestore Andrea Baldini alle prese con un’indagine relativa alla sparizione di una giovane ragazza.

Giorgio Pasotti, alto 1,75 metri, 44 anni, è un attore bergamasco. Grande appassionato di arti marziali cinesi e giapponesi, Pasotti riesce ad unire la sua passione con l’arte e la recitazione. Nel 1993, infatti, la Milestone Production LTD, casa di produzione cinematografica di Hong Kong, essendo alla ricerca di un volto occidentale che si sappia destreggiare con le arti marziali, sceglie proprio Giorgio per interpretare in Treasure Hunt, un film d’azione diretto da Jeff Lau, il ruolo di un giovane americano divenuto monaco del tempio di Shaolin. Il caso che porta Giorgio sul grande schermo, mostra anche un grande talento ed è così che inizia la carriera cinematografica dell’attore.

Vita privata, figlia e compagna

Dopo la fine dell’importante relazione con la collega Nicoletta Romanoff, dalla quale l’attore ha avuto la primogenita, Maria (nata nel 2010), l’amore non finisce per Giorgio Pasotti. L’attore bergamasco continua la sua ricerca “dell’Amore”. Dopo la fine della storia con la modella Shari Moretto, Giorgio è stato visto in compagnia della 25enne Claudia Tosoni, finalista a Miss Italia. Conosciutosi grazie allo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate nella quale hanno recitato entrambi, i due sono stati immortalati mentre passeggiavano per mano a Milano, dopo il red carpet al Festival di Venezia in cui si sono presentati assieme. Finora entrambi hanno preferito mantenere la loro storia il più privata possibile, evitando di raccontarsi ai giornali. “Preferirei tenere questa nostra storia ancora un po’ per noi”, ha rivelato Giorgio Pasotti a Vanity Fair. Avrà finalmente concluso la ricerca e trovato l’Amore?

