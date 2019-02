Karl Lagerfeld è morto a 85 anni: malattia e causa morte. Chi era lo stilista Chi era Karl Lagerfeld e vita privata

Il mondo della moda piange la scomparsa di Karl Lagerfeld, stilista morto martedì 19 febbraio 2019 all’età di (forse) 85 anni dopo una lunga malattia. E noto per il contributo dato al settore della moda, soprattutto come direttore artistico di case come Fendi e Chanel. Andiamo a scoprire chi era Karl Lagerfeld e come si è sviluppata la sua brillante carriera.

Karl Lagerfeld è morto: chi era lo stilista

Karl Lagerfeld nasce ad Amburgo, in Germania, il 10 settembre 1933 o nel 1935 (sulla data di nascita ci siano ancora delle incertezze, visto che c’è chi parla anche di 1938 e lo stesso stilista non ha mai tolto i dubbi sull’argomento). Di origine svedese da parte di padre (la famiglia possedeva una banca nel Paese), nel 1953 si trasferisce a Parigi e 2 anni dopo inizia la sua carriera partecipando a dei concorsi di moda e vincendoli, tra cui uno sponsorizzato da Yves Saint Laurent.

Con le fortune della famiglia paterna riesce ad aprire un negozietto a Parigi, ma le sue fortune nell’ambito della moda spopolano quando diventa direttore artistico di Fendi prima (nel 1965) e di Chanel poi (nel 1983). Risale invece al 1974 la fondazione della casa che porta il suo nome, Lagerfeld, specializzata in moda e profumi, nel 2005 rilevata da Hilfiger che però gli lasciò un ruolo di primo piano come direttore artistico. Il contributo di Lagerfeld nel settore della moda è importante anche in ambito popolare, quando disegna una linea di vestiti per H& M. Assieme alla moda, grande era la sua passione per la fotografia, tant’è che spesso ricoprì anche il ruolo di fotografo per le campagne pubblicitarie da lui dirette.

Karl Lagerferd è morto: le cause e la malattia

Noto per la sua personalità controcorrente, per il suo modo di fare ironico e per un senso dell’estetica che spesso coinvolgeva anche il suo corpo (famosa la “dieta” che gli fece perdere 42 chili in circa 1 anno), Karl Lagerfeld lottava da alcune settimane contro una malattia.

Già a fine gennaio 2019 si ebbe qualche indizio sul precario stato di salute dello stilista, visto che durante le sfilate d’alta moda parigine non si è presentato al termine della sfilata relativa alla sua collezione. Con un comunicato i portavoce di Chanel hanno affermato che Lagerfeld si sentiva stanco. Fatto comunque inedito e mai accaduto fino a oggi. Ma soprattutto, un episodio che ha contribuito ad aumentare le speculazioni sulle sue condizioni che si rincorrono ormai da quasi un anno. Infatti, come riporta FashionNetwork, “dal gennaio del 2018, quando Karl Lagerfeld ha cominciato a mostrarsi in pubblico con la barba, sono iniziate speculazioni sul suo stato di salute”, e anche il modo di camminare sembrava denunciare qualche precarietà.

Il tempo ha dato purtroppo ragione alle ultime voci. Ma adesso, a proposito di tempo, non resta altro che quello delle celebrazioni per salutare un’icona non solo della moda, ma anche una delle personalità più interessanti degli ultimi anni.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM