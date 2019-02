Notte degli Oscar 2019 in tv: data, diretta Tv8-Sky in chiaro e candidati

Sarà una notte degli Oscar 2019 senza presentatore, con diversi ospiti che di volta in volta saliranno sul palco per annunciare i premi. Ma chi non mancherà sarà il pubblico, anche da casa. Per chi non volesse perdersi la cerimonia in diretta, come e dove vederla in diretta tv o streaming? Andiamo a rispondere.

Notte degli Oscar 2019: chi la presenterà?

Il conduttore della 91° Cerimonia degli Academy Awards doveva infatti essere Kevin Hart, che abbiamo visto in Scary Movie 3 e 4 e nel remake di Jumanji. Tuttavia la sua selezione ha suscitato diverse polemiche perché sono stati ripescati dei vecchi tweet omofobi. Hart è stato dunque invitato a chiedere pubblicamente scusa, ma l’attore ha affermato di averlo già fatto più volte e di essere cambiato, per poi rinunciare definitivamente alla candidatura. Così, quella che andrà in scena nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, sarà l’ottava volta che la cerimonia degli Oscar non avrà un presentatore.

Notte degli Oscar 2019 in tv: diretta streaming e in chiaro, dove vederla

Sarà possibile seguire in diretta la cerimonia degli Oscar 2019 a partire dalle 22.50 ora italiana e fino alle 5 del mattino. L’evento sarà infatti trasmesso in diretta live su Sky, la pay tv che ogni anno dedica alla cerimonia (e ai film che hanno fatto la storia del cinema e degli Oscar) anche un canale tematico (304). Naturalmente sarà disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, visibile tramite PC, smartphone o tablet.

Chi non avesse un abbonamento e fosse un patito di cinema, può stare tranquillo. Perché la diretta degli Oscar 2019 sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8, a partire dalle 23.45 di domenica 24 febbraio. E naturalmente anche in streaming sul sito del canale stesso. Insomma, le possibilità per vedere la 91° Cerimonia degli Oscar non mancano.

Notte degli Oscar 2019: i candidati

Chi sono i candidati alla Notte degli Oscar 2019? Chi i probabili vincitori? Andiamo a scoprire i titoli dei film e i nomi dei professionisti candidati all’ambita statuetta, elencano i premi più importanti.

Miglior Film

A star is born;

Black Panther;

BlacKkKlansman;

Bohemian Rhapsody;

Green Book;

La favorita;

Roma;

Vice – L’uomo nell’ombra.

Miglior Regista

Alfonso Cuarón (Roma);

Yorgos Lanthimos (La favorita);

Spike Lee (BlacKkKlansman);

Adam McKay (Vice – L’uomo ombra);

Pawel Pawlikoski (Cold War).

Migliore Attore Protagonista

Christian Bale (Vice – L’uomo nell’ombra);

Bradley Cooper (A star is born);

Willem Dafoe (Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità);

Rami Malek (Bohemian Rhapsody);

Viggo Mortensen (Green Book).

Migliore Attrice Protagonista

Yalitza Aparicio (Roma);

Glenn Close (The Wife);

Olivia Colman (La favorita);

Lady Gaga (A star is born);

Melissa McCarthy (Copia originale).

Migliore Attore Non Protagonista

Mahershala Ali (Green Book);

Adam Driver (BlacKkKlansman);

Sam Elliott (A star is born);

Richard E. Grant (Copia originale);

Sam Rockwell (Vice – L’uomo nell’ombra).

Migliore Attrice Non Protagonista

Amy Adams (Vice – L’uomo nell’ombra);

Marina de Tavira (Roma);

Regina King (Se la strada potesse parlare);

Emma Stone (La favorita);

Rachel Weisz (La favorita).

Miglior Film Straniero

Un affare di famiglia (Giappone);

Cafarnao (Libano);

Cold War (Polonia);

Opera senza autore (Germania);

Roma (Messico).

