Terza giornata 6 nazioni 2019: calendario partite e dove vederle in diretta streaming e TV.

Terza giornata 6 nazioni 2019: calendario partite e orario Italia. Dove vedere le partite in diretta streaming e TV.

Il Sei Nazioni è, come molti sapranno, il torneo di rugby a 15 più prestigioso dell’emisfero nord, da questa edizione sponsorizzato Guinness.

Le prime due giornate

La prima giornata:

A dare il via alla competizione è stato l’incontro tra Francia e Galles, terminato 19-24, a Dublino l’Inghilterra ha battuto per 32-30 l’Irlanda. Inizio difficile per l’Italia, che ad Edinburgo perde 33-20 contro la Scozia

La seconda giornata:

La seconda giornata del Sei Nazioni si apre con la sconfitta della Scozia per 13-22 contro l’Irlanda, perde anche l’Italia a Roma contro il Galles, 15-26 il punteggio del match. Chiude la seconda giornata l’incontro tra Inghilterra e Francia, terminata con la schiacciante vittoria dei primi per 44-8.

Calendario Rugby 6 nazioni in tv: orari partite Italia e biglietti

Il calendario della terza giornata, quando gioca l’Italia e dove vedere le partite

Sabato 23 Febbraio 2019 alle ore 15.15 si giocherà il match tra Francia e Scozia allo “Stade de France” di Parigi, la partita sarà trasmessa in diretta TV da Dmax, visibile in chiaro sul digitale terrestre al canale 52.

Sabato 23 Febbraio 2019 alle ore 17.45 scenderanno in campo Galles e Inghilterra al “Principality Stadium” di Cardiff, anche questo incontro sarà trasmesso in diretta TV da Dmax sul digitale terrestre.

L’Italia invece giocherà Domenica 24 Febbraio 2019 alle ore 16.00 allo “Stadio Olimpico” di Roma contro l’Irlanda. Match veramente difficile quello che attende gli azzurri, l’ultimo scontro tra le due formazioni, allo scorso Sei Nazioni, ha visto prevalere gli irlandesi per 56-19 e nelle 19 sfide totali avvenute tra Italia e Irlanda, gli azzurri hanno ottenuto soltanto una vittoria, contro le 18 irlandesi. Il match sarà trasmesso in esclusiva italiana su Dmax al canale 52 del digitale terrestre.

