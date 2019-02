Levante-Real Madrid: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla

Domenica 24 Febbraio 2019 alle ore 20:45 si gioca il match tra Levante e Real Madrid, valido per la 25esima giornata della Liga. Si disputerà allo Stadio Ciutat de Valencia nella omonima città spagnola. Match importante per i blancos, che devono guadagnare punti per non lasciar scappare l’ Atletico Madrid, secondo in classifica e distante soli due punti.

Levante-Real Madrid: come arrivano i valenciani

Il Levante arriva da un’importante vittoria in casa del Celta Vigo. Partita che sbloccatasi dopo appena 20 minuti con il gol di Morales su assist di Rochina. I valenciani hanno poi raddoppiato al 40esimo minuto grazie al gol di Coke sugli sviluppi di un calcio d’angolo sempre da Rochina. Il Celta Vigo si è poi ritrovato in 10 dopo l’espulsione di Boudebouz per un bruttissimo intervento ai danni di Mayoral. Il terzo gol del Levante è arrivato al 62esimo minuto con Morales su assist di Mayoral. Celta vigo che ha poi accorciato leggermente le distanze grazie al penalty trasformato all’ 88esimo minuto da Mendez. Ma un minuto dopo, con il gol di Mayoral su assist di Bardhi, il Levante ha chiuso definitivamente la contesa sul risultato di 1-4.

Levante-Real Madrid: come arrivano i madrileni

Real Madrid, ancora altalenante in questa stagione, che arriva da una sconfitta nella scorsa giornata nella gara giocata in casa contro il Girona. I blancos si sono portati in vantaggio dopo 25 minuti di gioco con il colpo di testa vincente di Casemiro su assist di Toni Kroos. Vantaggio che è svanito al 65esimo minuto quando, dopo un fallo di mano in area di Ramos, Stuani ha messo a segno il rigore assegnato al Girona. Al 75esimo minuto la squadra ospite si è portata in vantaggio con il gol di Portu, realizzato su una respinta di Courtois dopo una conclusione di Lozano. Partita che si è conclusa quindi sul risultato di 1-2 in favore dei catalani.

Nella partita d’andata, è stato il Levante sorprendentemente a sbancare il Bernabeu, grazie ai gol di Morales e Martì. Per il Real in gol andò Marcelo.

Levante-Real Madrid: le probabili formazioni

Levante (4-3-3): Fernandez; Luna, Vezo, Pier, Coke; Bardhi, Campana, Rochina; Simon, Mayoral, Morales

Allenatore: Lopez

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Marcelo, Ramos, Varane, Odriozola; Kroos, Casemiro, Ceballos; Asensio, Benzema, Vazquez

Levante-Real Madrid: dove vederla in diretta tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

