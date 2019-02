Atletico Madrid-Villarreal: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla

Il match Atletico Madrid-Villarreal si disputerà Domenica 24 Febbraio 2019 alle ore 16.15. Il Wanda Metropolitano farà da sfondo a questa importante partita valida per la 25esima giornata di Liga.

Si prospetta una gran bel match tra due squadre che stanno attualmente vivendo un periodo di successi. L’Atletico Madrid, dopo la spettacolare vittoria in Champions contro la Juventus di Allegri con il risultato di 2-0, vuole continuare a tenere alto il proprio nome e continuare a vincere anche in campionato. Impresa non facile per gli uomini di Simeone, che dovranno vedersela, domenica, con un Villarreal che pare essere in netta ripresa. Difatti i valenciani, tornati sotto la gestione di mister Calleja, stanno velocemente riprendendo ritmo e gioco di squadra, tutti aspetti importanti che la squadra sembrava aver smarrito.

Anche il Villarreal è stato protagonista di un successo in coppa. Una grande partita, molto sofferta, contro lo Sporting Lisbona, ha permesso agli spagnoli di accedere agli ottavi di finale di Europa League. Il match, terminato 1-1, è stato molto combattuto su ambo i fronti, con il Villarreal che ha segnato il gol del pareggio all’80’, evitando di dover andare ai supplementari. Oltre alla coppa, il submarino amarillo è tornato a vincere anche in campionato, grazie ad un grande successo contro il Siviglia di Machin per 3-0. Adesso manca poco alla squadra per allontanarsi finalmente dalla zona retrocessione.

Chissà se quella contro l’Atletico non possa essere l’occasione migliore per il Villarreal, anche se la difesa schierata dal Cholo Simeone è sempre difficile da superare. Si prevede comunque una partita dai ritmi non altissimi, date le fatiche complici gli impegni in coppa di entrambe le squadre.

Atletico Madrid- Villareal: probabili formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Saul, Rodri, Koke, Lemar; Griezmann, Morata

Allenatore: Simeone

VILLARREAL (3-5-2): Asenjo; Alvaro Gonzalez, Funes Mori, Víctor Ruiz; Mario Gaspar, Iborra, Pedraza, Santi Cazorla, Fornals; Bacca, Ekambi

Allenatore: Calleja

Atletico Madrid- Villareal: dove vederla in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

