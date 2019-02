Juventus: problema al cuore per Khedira. Operazione riuscita

Un fulmine a ciel sereno. Un’espressione azzeccata per descrivere il momento della Juventus in questa fase così delicata della stagione, in vista degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Sami Khedira, centrocampista tedesco della Vecchia Signora, durante l’allenamento di ieri ha riscontrato problemi respiratori che hanno mandato tutti in allarme. Il giocatore si è fermato per degli accertamenti ed è stata riscontrata un’aritmia atriale. Il Campione del Mondo 2014 dovrà saltare la trasferta di Madrid per ulteriori accertamenti.

Juventus: per Khedira previsto un lungo stop

“Sami Khedira è rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico ed eventuale trattamento di aritmia atriale”.

Queste le dichiarazioni diramate da un comunicato ufficiale della società in merito alla situazione. Insomma un’alterazione del consueto battito cardiaco. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori esami al riguardo, per stabilire l’entità del problema.

Più nello specifico, verrà effettuato uno studio elettrofisiologico: si tratta di un esame con microsonde introdotte nel cuore attraverso le vene che stimolano e registrano l’attività cardiaca. Il test è utile per valutare il tipo e l’entità dell’aritmia e, quindi, a stilare una prognosi.

Juventus: problemi a centrocampo senza Khedira

L’infortunio di Sami Khedira rappresenta una tegola in tutto e per tutto nell’ambiente bianconero.

Per quanto riguarda l’aspetto puramente calcistico, infatti, Allegri avrà a disposizione solamente quattro centrocampisti di ruolo: Pjanic, Matuidi, Emre Can e Bentancur, con Bernardeschi adattabile a interno di centrocampo. Un problema non indifferente per i bianconeri, chiamati nel momento più delicato e decisivo della stagione a dover fare a meno di un giocatore importante come il tedesco, capace di dare ordine e fluidità alla manovra del centrocampo, garantendo spirito di sacrificio e inserimenti vincenti che portano al gol.

Messaggi di solidarietà sono arrivati da tutti al giocatore. In particolare da gruppi di tifosi napoletani, che con una serie di messaggi sui social hanno voluto dimostrare la propria vicinanza al calciatore, in virtù del problema che sta affrontando.

“Forza Campione”. “Un in bocca al lupo da Napoli”.”Siamo vicini a Sami Khedira in questo momento così delicato per lui”

Questi alcuni dei messaggi della tifoseria. Perché di fronte a questo tipo di problemi, le rivalità non contano più nulla.

Juventus, operazione riuscita per Khedira

Stamattina Khedira si è sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico a Torino per risolvere questo problema. L’intervento è andato bene ed ora il centrocampista tedesco dovrà affrontare uno stop di circa 30/40 giorni prima di poter tornare nuovamente in campo.

