Che Dio ci aiuti 5: trama e anticipazioni settima puntata 28 febbraio Trama settima puntata Che Dio ci aiuti

Giovedì 28 febbraio andrà in onda la settima puntata di Che Dio ci aiuti 5, composta da due nuovi episodi.

Durante la sesta puntata vedremo come la giovane Emma inizierà a fare amicizia con Athos, il suo vero padre. Azzurra intanto cercherà di placare l’ira della figlia adolescente nei suoi confronti, nata a causa delle numerose bugie. Valentina, dal canto suo, ha definitivamente rotto ogni rapporto con Gabriele e ha cominciato a frequentare il suo affascinante fisioterapista.

Le sorprese non termineranno di certo qui perché l’anziana zia di Nico sarà ospite del convento per alcuni giorni. Maria, terrorizzata dalla presenza della zia suora del suo nuovo fidanzato, chiederà consiglio a Ginevra su come comportarsi.

Che Dio ci aiuti 5: trama settima puntata, primo episodio, giovedì 28

Nel primo episodio della settima puntata di Che Dio ci aiuti 5, Azzurra cerca di riavvicinarsi ad Athos, il quale sembra davvero affascinato dalla ragazza.

Esattamente come sedici anni prima, Athos sembra essere il ragazzo perfetto per Azzurra, che però stenta a dare libera sfogo ai propri sentimenti. La causa della sua titubanza è il costante pensiero di Guido.

Ginevra, nel frattempo, deve affrontare una prova davvero difficile. La novizia dovrà fingere, per una sera, di essere la fidanzata di Nico.

Che Dio ci aiuti 5: anticipazioni settima puntata, secondo episodio

Al termine della settima puntata, in onda giovedì 28 febbraio, farà la sua prima apparizione la madre delle gemelle. Teodora, interpretata da Ilaria Spada, è una donna svampita che ha sofferto di depressione post-parto, ma nonostante tutto ama alla follia le sue due bambine.

Dopo essere fuggita ad Hollywood, comprenderà finalmente che il suo posto è in convento, accanto alle sue bambine.

