Cremonese-Ascoli: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla

Il match Cremonese-Ascoli, valevole per la 25esima giornata di Serie B, si giocherà sabato 23 febbraio allo stadio Zini di Cremona, con calcio d’inizio previsto per le ore 15:00.

Entrambe le squadre giungeranno al match con una voglia di rivalsa. La Cremonese lotterà per cercare di raggiungere il Cittadella al decimo posto che è distante soli tre punti. L’Ascoli invece, con due partite disputate in meno, dista solamente due punti dai lombardi e proverà cosi a sorpassarli per mettersi in in condizione di provare a centrare i playoff.

Cremonese-Ascoli: come arrivano i padroni di casa

La Cremonese giunge al match dopo aver perso in trasferta per 2-0 contro il Cosenza. Dopo i primi 20 minuti dal fischio di inizio, viene assegnato un rigore per i padroni di casa, con Litteri che si è però fatto ipnotizzare dal dischetto da Ravaglia. Evento chiave per la partita è stata l’espulsione di Terranova, dopo un testa a testa con Baez. Poco dopo il rientro in campo, al 56′ Sciaudone ha trovato il vantaggio per il Cosenza, deviando in porta una punizione laterale di Baez. Rimasti in dieci anche i padroni di casa dopo l’espulsione proprio di Baez, dopo dieci minuti, all’87’ sono riusciti comunque a conquistare un’altro rigore per fallo di mano. Questa volta dal dischetto si è presentato Bruccini che non ha sbagliato, chiudendo definitivamente i giochi.

Cremonese-Ascoli: come arrivano gli ospiti

Anche l’Ascoli di Vivarini è reduce da una brutta sconfitta. Nella scorsa giornata il Picchio ha infatti perso per 4-2 contro la Salernitana. I bianconeri sono passati subito in vantaggio al terzo minuto con Ninkovic, ma Calaiò, Casasola e Jallow hanno risposto prontamente, ribaltando completamente la partita prima della fine del primo tempo sfruttando un momento “horror” dei padroni di casa. Il secondo tempo è iniziato così come il primo, con l’Ascoli partito subito forte e andato a segno con Beretta al 48′. La Salernitana però, si è subito ripresa, trovando il gol della sicurezza solamente al 96′ con Jallow.

Cremonese-Ascoli: Probabili formazioni

Cremonese (4-4-2): Ravaglia; Mogos, Claiton, Caracciolo, Migliore; Castagnetti, Soddimo, Emmers, Strefezza; Strizzolo, Piccolo.

Allenatore: Rastelli

Ascoli (4-4-2): Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Frattesi, D’Elia, Casarini, Ninkovic; Berretta, Ciciretti.



Allenatore: Vivarini

Cremonese-Ascoli: dove vederla in tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM