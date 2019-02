Conguaglio stipendio febbraio 2019 su NoiPa, cedolino ridotto Conguaglio cedolino febbraio 2019

Febbraio è un mese particolare per i dipendenti pubblici che attendono il cedolino. Infatti il secondo mese dell’anno è il periodo del conguaglio stipendio che va a ridurre l’importo sul cedolino. Nonostante quest’anno febbraio sia anche il mese dell’integrazione dell’elemento perequativo con gli arretrati del mese di gennaio non corrisposti, c’è chi tra i dipendenti pubblici, consultando il cedolino su NoiPa, si è trovato un’integrazione irrisoria contro una trattenuta ben più pesante. In molti si sono lamentati di avere una manciata di euro in più (anche 3 euro) e tra i 150 e i 400 euro in meno. Ma perché accade questo? E cosa sono quelle due voci che inficiano sull’importo del mese di febbraio 2019, conguaglio fondo pensione (cod. 800/390) e conguaglio fondo credito (cod. 800/394)?

Conguaglio stipendio febbraio 2019: cos’è e come funziona

Una voce che influisce sull’entità dell’importo è il cosiddetto conguaglio fondo pensione. Si tratta di una trattenuta effettuata per 4 mesi (febbraio-maggio) finalizzata ad arricchire l’importo dell’assegno pensionistico. Infatti, al fine di aumentare l’indennità pensionistica, la Legge n. 724/94 ha introdotto una trattenuta dell’8,75% sul 18% dello stipendio percepito l’anno prima. Vien da sé che ci si trova di fronte a una rivalutazione della base pensionabile del 18% al fine di ottimizzare il guadagno della pensione futura. In breve, ciò che viene sottratto oggi, sarà restituito al momento della pensione.

Come precisa Cisl Scuola il conguaglio contributivo si rende necessario perché il calcolo è effettuato sulla somma dello stipendio a cui si aggiungono eventuali compensi accessori percepiti nell’anno precedente. Inoltre, si deve considerare che se i compensi accessori non superano il 18% dello stipendio, questi non saranno considerati come parte del calcolo per la pensione e il conguaglio sarà calcolato solamente sul 18% dello stipendio.

Conguaglio stipendio febbraio 2019: c’è anche il conguaglio fondo credito

Oltre al conguaglio fondo pensione spicca anche il conguaglio fondo credito, introdotto dalla Legge n. 662/1996. Tale conguaglio, a differenza di quello descritto sopra, comporta una sola trattenuta nel mese di febbraio. Tale trattenuta è applicata nella misura dello 0,35% sul 118% dello stipendio, senza considerare gli eventuali compensi accessori, percepito nell’anno precedente. Visto l’importo esiguo, il conguaglio fondo credito influisce in misura minore sull’entità dell’importo che si visualizza sul cedolino.

