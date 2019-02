Premio Oscar 2019: storia, curiosità e quando è nato

Negli ultimi decenni, la premiazione Oscar è l’evento per eccellenza. Evento mondiale che accende migliaia di telecamere e microfoni su star, registi e scenografi che popolano le strade californiane di Hollywood.

Nel 1927 gli esponenti dell’industria cinematografica Usa fondarono l’Accademia delle arti e della scienza del cinema. All’ inaugurazione fu proposto un premio annuale per il miglior film, regista e attore, che non fosse però costituito dalla solita coppa. Un dirigente dell’Accademia, Cecil Gibbons, disegnò sulla tovaglia una statuetta che stringeva al petto una spada e la realizzazione fu affidata allo scultore George Stanley.

La leggenda riguardo al nome vuole che, alla prima premiazione, nel 1931, vedendo la statuina una segretaria dell’Accademia, Margaret Herrik, abbia esclamato: «Ma somiglia allo zio Oscar!». Il fatto ha avuto una tale risonanza da cambiare per sempre il nome della premiazione in premiazione Oscar.

Favoriti Oscar 2019: film, miglior attore e premi vincitori

Dal 1929, le lunghe notte dedicate all’industria cinematografica

La prima Notte degli Oscar, presentata da Douglas Fairbanks e William C. deMille (nel lontano 1929), durò solo 4 minuti e 22 secondi ed ebbe una scarsissima copertura mediatica. Il numero di spettatori si aggirò intorno ai 250 ed il prezzo del biglietto d’ingresso costava 10 dollari (ora la partecipazione alla Notte degli Oscar è su invito e gratuita). Tutte le pellicole in gara erano mute e statunitensi; solo parecchi anni dopo, nel ’47, saranno premiati film stranieri (e il primo sarà Sciuscià, di Vittorio De Sica).

Testimoni i giorni nostri dell’importanza attribuita alla nota statuetta d’orata, non tutti aspirano a riceverla. Con la crescita dell’industria cinematografica sono aumentati anche i protagonisti di tale impresa fortunata. Tale fatto, ha causato una sottovalutazione da parte di alcuni membri. La spiegazione di tale pensiero può essere benissimo espressa attraverso due celebre frasi pronunciate proprio durante la premiazione.

John Wayne: «Se vivi abbastanza a lungo e sei in grado di parlare, un Oscar puoi sempre vincerlo» e Woody Allen: «Quando vedi chi li vince, capisci quanto poco contino».

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM