Chi ha vinto il Premio Oscar 2019 come miglior film e attore protagonista Vincitore Oscar 2019

Il 24 febbraio 2019, nel Dolby Theatre di Los Angeles, va in scena la 91° edizione del Premio Oscar 2019. Da noi sarà possibile assistere alla cerimonia nella notte tra il 24 e il 25 febbraio (vi invitiamo a leggere questo articolo per scoprire dove vedere l’evento in diretta). Non ci sarà alcun presentatore, ma questa non è una novità, visto che già in alcune edizioni precedenti non c’è stato nessun presentatore. Le nomination sono state annunciate il 22 gennaio 2019 e poco dopo 1 mese si conosceranno finalmente i vincitori per ogni categoria. I film che hanno ricevuto più candidature sono Roma, di Alfonso Cuarón e La Favorita di Yorgos Lanthimos, con 10 candidature per ciascuno. Seguono A star is born e Vice, con 8 nomination.

Chi ha vinto il Premio Oscar 2019? I premi principali

Chi ha vinto il Premio Oscar 2019? Andiamo a vedere chi sono i nominati nelle principali categorie. In grassetto i vincitori. (Gli elenchi sono in aggiornamento).

Chi ha vinto il Premio Oscar 2019: Miglior Film

A star is born;

Black Panther;

BlacKkKlansman;

Bohemian Rhapsody;

Green Book ;

; La favorita;

Roma;

Vice – L’uomo nell’ombra.

Chi ha vinto il Premio Oscar 2019: Miglior Regia

Alfonso Cuarón (Roma);

(Roma); Yorgos Lanthimos (La favorita);

Spike Lee (BlacKkKlansman);

Adam McKay (Vice – L’uomo nell’ombra);

Pawel Pawlikoski (Cold War).

Chi ha vinto il Premio Oscar 2019: Miglior Attore Protagonista

Christian Bale (Vice – L’uomo nell’ombra);

Bradley Cooper (A star is born);

Willem Dafoe (Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità);

Rami Malek (Bohemian Rhapsody);

(Bohemian Rhapsody); Viggo Mortensen (Green Book).

Chi ha vinto il Premio Oscar: Migliore Attrice Protagonista

Yalitza Aparicio (Roma);

Glenn Close (The Wife);

Olivia Colman (La favorita);

(La favorita); Lady Gaga (A star is born);

Melissa McCarthy (Copia originale).

Chi ha vinto il Premio Oscar 2019: Migliore Attore Non Protagonista

Mahershala Ali (Green Book);

(Green Book); Adam Driver (BlacKkKlansman);

Sam Elliott (A star is born);

Richard E. Grant (Copia originale);

Sam Rockwell (Vice – L’uomo nell’ombra).

Chi ha vinto il Premio Oscar 2019: Migliore Attrice Non Protagonista

Amy Adams (Vice – L’uomo nell’ombra);

Marina de Tavira (Roma);

Regina King (Se la strada potesse parlare);

(Se la strada potesse parlare); Emma Stone (La favorita);

Rachel Weisz (La favorita).

Chi ha vinto il Premio Oscar 2019: Miglior Film Straniero

Un affare di famiglia (Giappone);

Cafarnao (Libano);

Cold War (Polonia);

Opera senza autore (Germania);

Roma (Messico).

Premio Oscar 2019: pronostici e favoriti

A poche ore dalla cerimonia degli Oscar 2019 andiamo a vedere secondo i bookmakers chi sono i favoriti per la vittoria dei premi principali.

Per il miglior film gli ultimi pronostici danno favorito Roma, stando a EasyOdds. A seguire Green Book e, più distaccato, La Favorita.

Per la miglior regia, Alfonso Cuarón è il candidato più papabile alla vittoria. Bwin lo dà addirittura a 1.05, davanti a Spike Lee (12.00).

Per il miglior attore Rami Malek è il favorito per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody. Qualche chance per Christian Bale, attore protagonista in Vice.

Stando a Nicerodds, la migliore attrice protagonista del 2019 sarà Glenn Close, per il film The Wife. Leggermente più staccata, Olivia Colman per La favorita.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM