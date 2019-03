Samsung Fold pieghevole: prezzo e scheda tecnica. Le caratteristiche Samsung pieghevole, ecco quanto costa

Sarà disponibile a partire dal 3 maggio 2019 al prezzo di circa 2mila euro il nuovo Samsung Fold. L’azienda coreana si prepara a dare uno scossone al mercato con il suo device pieghevole.

Samsung Fold: un Galaxy pieghevole

L’attesa è finita, Samsung – contestualmente al nuovo S10 – ha presentato il suo Galaxy Fold, con tutta probabilità, lo smartphone più innovativo dell’anno. Infatti, lo smartphone che si prepara a rinnovare la categoria non è proprio uno smartphone. Perché non è solo uno smartphone ma anche un mini tablet. Grazie al suo display Infinity Flex, il Galaxy Fold può passare da uno schermo da 4,6 pollici a uno – dopo averlo aperto “a libro” – da 7,3 pollici. Per rendere realtà il Galaxy Fold sono serviti 8 anni.

Nell’idea dell’azienda, lo schermo piccolo dovrebbe essere utilizzato per rispondere a chiamate e messaggi e per fare le foto. Invece, quello più grande servirà a navigare, giocare e utilizzare fino a tre app contemporaneamente. D’altra parte, se si chiude lo schermo grande, le app che si stavano utilizzando saranno visibili sullo schermo piccolo.

Samsung Fold: batteria e fotocamere

Inoltre, sarà possibile scattare delle foto anche quando si usa il Fold come mini-tablet. Il comparto si compone di ben 6 obiettivi: in versione smartphone sono due sul retro e una frontale, in versione tablet se ne possono contare tre anteriori (si disattivano quando si chiude). Il Galaxy Fold ha due batterie (4.389 mAh in tutto) che alimentano rispettivamente la versione smartphone e la versione tablet.

Il Galaxy Fold, nella versione “premium”, avrà 12 GB di Ram e 1 TB di memoria interna (disponibile anche con 512 Gb), il tutto girerà grazie a processori octa core a 7 nanometri di ultima generazione (Snapdragon 855). Android ha lavorato ha stretto contatto con il colosso asiatico per fornire una versione 9 del proprio sistema operativo appositamente pensata per il device pieghevole. Supporterà solo il 4.5G, presto una versione 5G.

