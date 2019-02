Monaco-Lione: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla

Il match Monaco-Lione è in programma Domenica 24 Febbraio alle ore 21:00 presso lo stadio Louis II di Montecarlo e sarà valida per la 26a giornata di Ligue 1. Nel turno precedente il Monaco ha vinto di misura 1-0 sul Nantes mentre il Lione ha avuto la meglio per 2-1 sul Guingamp.,

Monaco-Lione: la preview del match

Con il ritorno di Jardim, il Monaco non è più la squadra che sembrava essere destinata a retrocedere in Ligue 2. I monegaschi ora hanno infatti due punti sulla terzultima e sembrano essere in netta ripresa. Gelson Martins si è subito ambientato nel Principato ,segnando a raffica e creando spazi e assist per un non più brillantissimo Radamel Falcao. Le prestazioni del giocatore in prestito dall’Atletico di Madrid hanno convinto tecnico e dirigenza del Monaco a riscattarlo in estate, per una cifra che sembra si aggiri sui 30 milioni.

Dall’altra parte, ci sarà il Lione capace di fermare Messi e compagni nella gara di Champions di Martedì sullo 0-0 e a caccia di una vittoria che avvicinerebbe il secondo posto occupato attualmente dal Lille. Vista la grande stagione di Memphis Depay e l’esponenziale crescita di Dembélé, è quindi lecito aspettarsi un Lione che fino al termine di stagione proverà a strappare il secondo posto arrendendosi solo allo strapotere del PSG.

Monaco-Lione: le probabili formazioni del big match di Ligue 1

Monaco (4-2-3-1): Subasic; Sidibé, Glik, Badiashile, Ballo-Touré; Fàbregas, Adrien Silva; Gelson Martins, Golovin, Rony Lopes; Falcao.

Allenatore: Jardim

Lione (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Mendy; Aouar, Ndombélé; Traoré, Fekir, Depay; Dembélé.

Allenatore: Gènèsio

Monaco-Lione: quote e consigli per le scommesse

Lione favorito per i bookmakers e vittoria dei Les Gones quotata 2.10, pareggio a 3.50 mentre, per le agenzie di scommesse la vittoria monegasca è pagata da 3.15 a 3.40 volte la posta in gioco. Si consiglia di giocare Under 3.5 in quanto, vista la difficoltà e l’importanza del match per entrambe le squadre, sembrerebbe improbabile vedere una goleada.

Monaco-Lione: dove vedere il match in TV e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

