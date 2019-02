Favoriti Oscar 2019: film, miglior attore e premi vincitori Chi sono i favoriti del Premio Oscar 2019

Mancano ormai solo 3 giorni alla cerimonia della consegna dei Premi Oscar 2019. Diversamente dal recente passato, caratterizzato da candidature fortissime, sono pochi i risultati scontati in questa 91esima edizione degli Academy Awards.

Favoriti Oscar 2019: il miglior film e miglior regia

Dopo il Festival di Venezia, sembrava che A Star Is Born non avesse rivali per la vittoria nella categoria “Miglior Film”. Golden Globe e Bafta hanno fatto aumentare le quotazioni di Green Book e Roma di Alfonso Cuaron che, tra l’altro, ha vinto il Leone d’Oro proprio a Venezia. Per il film con Lady Gaga, alla fine, potrebbe andare solo il premio per la miglior canzone originale.

Da sottolineare, però, che pare molto difficile che un film in spagnolo, e non in inglese, riesca a prevalere nella categoria più importante. Almeno guardando alla “tradizione” e rifacendoci ai precedenti. Per Roma pronto il premio per il miglior film straniero. Da considerare poi che sulla candidatura di Green Book pesano – oltre alla concorrenza di Blackkklansman sul tema – anche le critiche della comunità afro-americana che accusa la pellicola di essere un “film da bianchi sul razzismo”.

Si diceva dell’incertezza che contraddistingue questa edizione degli Oscar. Incerto non sembra essere l’esito della bagarre che assegnerà il premio di miglior regista. Qui la statuetta sembra essere già nelle mani di Alfonso Cuaron. L’unico che pare potrebbe insediarlo pare sia Spike Lee. Detto ciò, nessun regista afroamericano ha mai vinto il premio. Dopo una carriera costellata di successi, che l’Academy non ha mai ufficialmente riconosciuto, questo potrebbe essere l’anno buono.

Favoriti Oscar 2019: miglior attore e attrice protagonista

Secondo i bookmakers a vincere il premio di miglior attore protagonista sarà Remi Malek per la sua interpretazione del cantante dei Queen Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Diverse volte gli attori che hanno interpretato personaggi reali hanno trionfato in questa categoria: basti ricordare le statuette a Eddie Redmayne (Stephen Hawking) e quella a Helen Mirren (Elisabetta II). Potrebbe rivelarsi una sorpresa la vittoria di Christian Bale (Vice).

Per il premio di miglior attrice protagonista, gli scommettitori puntano su Glenn Close (The Wife). Subito dietro nelle quotazioni, Olivia Colman che ha fatto incetta di premi con La Favorita.

