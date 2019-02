Meteo weekend Italia: Sud, Centro e Nord, neve a bassa quota e vento

Le previsioni meteo per il weekend in Italia parlano chiaro: il freddo sta tornando. Il clima primaverile che in questi giorni ha scaldato il nostro Paese è stata solo una breve e piacevole tregua dalle basse temperature.

A portare l’aria calda è stato l’Anticiclone delle Azzorre che però a breve saluterà l’Italia e lascerà spazio ad una forte corrente di aria fredda. Ma cosa mostrano le previsioni meteo per questo weekend in Italia?

Meteo weekend Italia: il Sud

Per questo weekend il meteo in Italia prevede al Sud un’inversione di marcia. Dal caldo di questa settimana assisteremo ad un calo improvviso delle temperature. La causa è una corrente di aria molto fredda che viene direttamente dalla Siberia a far visita al nostro Paese. Il Sud sarà la parte più colpita da questo cambiamento climatico. Si prevede infatti per il weekend un’ondata di gelo, vento e neve a bassa quota.

Sarà soprattutto sabato 23 febbraio 2019 ad avere le condizioni atmosferiche peggiori. Infatti proprio in questa giornata ci saranno piogge e neve anche in zone pianeggianti. Domenica poi le temperature saranno ancora molto basse soprattutto in Sicilia e Calabria mentre al Centro e ord Italia le previsioni meteo mostrano un lieve miglioramento.

Previsioni meteo weekend Italia: Centro e nord

Anche per il Centro ed il Nord Italia il meteo del weekend prevede basse temperature, venti gelidi e precipitazioni nevose a bassa quota. Il tempo inizierà a peggiorare con i venti di Bora che colpiranno la zona adriatica fino ad arrivare al Tirreno. Al Centro ed al Nord sabato 23 febbraio sarà la giornata peggiore in assoluto. Ci saranno infatti forti nevicate anche in zone pianeggianti, piogge e banchi di nuvole passeggere.

Domenica 24 febbraio le condizioni climatiche dovrebbero migliorare con cieli prevalentemente sereni al Nord e nubi sparse al Centro. Le temperature però continueranno ad essere basse con solo qualche piccolo miglioramento.

