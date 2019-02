Bologna-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (0-1)

Bologna-Juventus: il commento finale

Una partita di grande intensità quella andata in scena allo stadio Dall’Ara in quel di Bologna. La capolista in campionato non sbaglia un colpo e grazie al talento di Paulo Dybala si impone su un ottimo Bologna per 1 a 0, conquistando i 3 punti.

La partita inizia all’insegna di una grande intensità messa in campo dai padroni di casa. Santander si rende pericoloso a più riprese, con una serie di tiri che finiscono a fil di palo sul fondo. La Juventus del primo tempo è in difficoltà e pecca di iniziativa e creatività sul piano dell’impostazione del gioco, ma i rossoblù non riescono ad approfittarne.

Nel secondo tempo l’ingresso di Dybala fa la differenza. L’argentino si fa trovare pronto sulla ribattuta di Helander e segna, battendo Skorupski. Dopo il gol i bianconeri riescono a controllare l’incontro fino alle battute finali, quando il Bologna torna alla carica grazie al clamoroso palo colpito da Sansone. I padroni di casa nel complesso hanno da rimpiangere un mancato cinismo sotto porta, ma i progressi sono evidenti e fanno ben sperare in vista del rush finale della stagione, fondadmentale per salvarsi.

Juventus che conquista altri 3 punti preziosi, che fanno bene alla classifica ma soprattutto ad un morale da recuperare, in vista del match di ritorno di Champions League contro l’Atletico, in cui servirà la miglior versione della squadra di Allegri per recuperare i 2 gol subiti all’andata.

Bologna-Juventus: secondo tempo

96′ L’arbitro fischia la fine dell’incontro. La Juventus vince al Dall’Ara e si impone su un Bologna che ci ha creduto fino alla fine. Dybala regala i 3 punti ad Allegri. Fra poco il commento finale.

93′ Ci prova Ronaldo su contropiede della Juventus. Skorupski copre bene il palo e mette in angolo.

92′ Giallo per Cancelo: fallo su Dijks che gli costa il cartellino.

91′ Clamorosa occasione per il Bologna! Dal limite dell’area Sansone a giro conclude colpendo in pieno il palo! Sulla ribattuta Orsolini cerca di concludere ma trova l’ennesima deviazione di Perin.

90′ L’arbitro assegna 4 minuti di recupero.

90′ Tentativo di conclusione di Falcinelli dentro l’area. Chiellini riesce ad anticipare e a spazzare.

89′ Conclusione dalla sinistra di Dijks dopo essersi accentrato. Nessun problema per Perin che fa suo il pallone.

86′ Cambio per la Juve: esce Bernardeschi ed entra Chiellini.

85′ Occasione Bologna: ci prova Soriano dal limite dell’area, calciando verso il secondo palo. Pallone che finisce a lato.

85′ Cambio per il Bologna: esce Pulgar ed entra Falcinelli.

83′ Juve che in questa fase gestisce il vantaggio con scioltezza. Bologna in difficoltà che comunque non smette di pressare.

78′ Cambio per il Bologna: entra Donsah ed esce Poli.

78′ Cambio per la Juventus: esce Matuidi ed entra Pjanic.

74′ Giallo per Sansone: le protesta su un fallo su Bernardeschi gli costano il cartellino.

72′ Occasione Juve: cross dalla destra di Cristiano Ronaldo e colpo di testa di Mandzukic verso la porta. Skorupski fa suo il pallone.

72′ La partita adesso si è accesa dopo il gol della Juve, con le due squadre che si allungano e si affrontano a viso aperto.

67′ GOOOOOOOOOOOOOOL! IL VANTAGGIO DELLA JUVE, DYBALA! OTTIMA AZIONE DEI BIANCONERI, CON MATUIDI CHE IN AREA CROSSA AL CENTRO TROVANDO LA DEVIAZIONE DI HELANDER. LA JOYA DI PRIMA INTENZIONE SI AVVENTA SULLA RIBATTUTA E NON SBAGLIA!

65′ Occasione Bologna: ottimo controllo in area da parte di Sansone, che la passa a Santander. Bonucci riesce ad anticipare il numero 9 e a spazzare via.

59′ Cambio per la Juve: fuori Alex Sandro e dentro Dybala.

58′ Cross teso di Mandzukic dalla destra verso il centro. Skorupski si fa trovare pronto e fa suo il pallone.

55′ Clamorosa occasione per il Bologna! Sugli sviluppi di calcio d’angolo prima calcia Santander, poi Mbaye. Entrambi le conclusioni ravvicinate vengono respinte dalla difesa bianconera, che spazza poi.

54′ Conclusione dal limite dell’area da parte di Sansone. Il tiro è deviato da Rugani e finisce in angolo.

52′ Cambio per il Bologna: fuori Edera e dentro Orsolini.

48′ Diversi gli errori tecnici da parte delle due squadre in quest’apertura di ripresa, con la Juve che sta spingendo in avanti alla ricerca del gol.

45′ Nessun cambio per le due formazioni, la partita riprende col primo pallone giocato dai rossoblù!

Bologna-Juventus: primo tempo

46′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo. Un ottimo Bologna limita alla grande la Juventus, che è apparsa finora sottotono rispetto agli standard cui questa squadra ci ha abituato finora.

45′ L’arbitro concede 1 minuto di recupero.

41′ Ancora il Bologna! Dijks dalla sinistra lascia partire un cross verso il centro, con Rugani che anticipa Santander e spazza via.

41′ Ci prova Sansone dalla distanza, servito di testa dalla sponda di Santander. Conclusione troppo alta per impensierire Perin.

35′ Occasione Bologna: da calcio di punizione dalla sinistra ci prova direttamente Pulgar. Perin di pugno spazza via il pallone.

32′ Occasione Juve: grande giocata dalla destra di Bernardeschi, che supera Poli e conclude con un sinistro a giro sul secondo palo. Conclusione che finisce fuori.

29′ Altra occasione per il Bologna: ottimo controllo di Santander al limite dell’area, col numero 9 che dribbla un difensore e conclude dalla distanza con un tiro rasoterra. Pallone che finisce di poco a lato.

28′ Occasione Juve: su calcio d’angolo Ronaldo mette di testa un pallone per Bonucci. Skorupski riesce ad anticipare e a fare suo il pallone.

28′ Cross di Mandzukic dalla sinistra per Cristiano Ronaldo. Helander di testa mette in angolo.

24′ Occasione Bologna: ci prova Edera dal limite dell’area, che si libera di Alex Sandro e conclude con un sinistro rasoterra. Pallone di poco a lato.

22′ Occasione Bologna: cross di Sansone dalla sinistra verso il centro. Perin fa suo il pallone senza problemi.

21′ Tentativo di filtrante lungo di Alex Sandro dalla sinistra a premiare il movimento di Mandzukic. Skorupski ancora una volta fa suo il pallone in uscita.

20′ Occasione Juventus: filtrante di Bernardeschi dal limite dell’area a premiare il movimento di Matuidi. Skorupski in uscita fa suo il pallone.

19′ Il Bologna ha preso in mano il pallino del gioco, schiacciando i bianconeri nella propria metà campo. Juventus in difficoltà.

16′ Giallo per Bentancur: intervento in ritardo su Santander che gli costa il cartellino.

15′ Tentativo dalla distanza da parte di Santander. pallone alto sopra la traversa.

13′ Tentativo di contropiede da parte della Juventus con Bernardeschi, che lascia partire un cross filtrante a premiare la corsa di Cristiano Ronaldo. Pallone troppo lungo, facile per Skorupski.

11′ Occasione Bologna: ci prova Sansone dal limite dell’area, che controlla e calcia rasoterra verso il secondo palo. Pallone che finisce di poco a lato.

10′ Dopo un inizio scoppiettante le Juventus ha preso le misure e sta alzando il baricentro alla ricerca del gol.

6′ Giallo per Pulgar: intervento su Cristiano Ronaldo che gli costa il cartellino. Era diffidato e salterà il prossimo incontro con l’Udinese.

3′ Prima occasione per il Bologna: cross dalla sinistra di Poli e colpo di tacco di Santander sul primo palo. Pallone che finisce alto sopra la traversa.

3′ Primo spunto da parte del Bologna con Dijks, che crossa verso Santander. Bonucci riesce a spazzare via.

2′ Comincia forte il Bologna con grande aggressività fin dalle prime azioni.

1′ La partita è cominciata! Primo pallone giocato dai bianconeri, buona partita!

Bologna-Juventus: le formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cancelo, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo

Allenatore: Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano; Sansone; Santander.

Allenatore: Mihajlovic

Uno dei match in programma nella 25a giornata della Serie A 2018/2019 è Bologna-Juventus, che si disputerà domenica 24 febbraio 2018 alle ore 15.00 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Bologna-Juventus: il momento dei padroni di casa

Capitolo Bologna: il momento in campionato dei rossoblù è alquanto delicato. Il calendario non aiuta, prima la Roma e subito dopo la Juventus. Fare punti contro i bianconeri appare un qualcosa di molto arduo, ma i ragazzi di mister Mihajlovic sono in costante crescita. Le premesse sono ottime nonostante la sconfitta contro i giallorossi nell’ultima di campionato.

Qualche dubbio per il mister nell’avvicinamento al match, Nel 4-2-3-1, in porta ci sarà come di consueto Skorupski, mentre davanti a lui Mbaye, Danilo, Lyanco, tornato dal breve infortunio, e Dijks. Linea a due in mediana composta dai soliti Poli e Pulgar. Il tridente alle spalle di Santander è da definire: sicuri di un posto Soriano e Sansone, mentre Orsolini ed Edera si giocano la titolarità. Indisponibile Palacio.

Bologna-Juventus: come arrivano i bianconeri

Capitolo Juventus: dopo la pesante sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid per 2 a 0 i bianconeri vogliono invertire subito il trend. In campionato non ci sono dubbi: la Vecchia Signora domina incontrastata (gli ultimi due pareggi sono stati contro Parma e Atalanta il 26 dicembre). In Serie A, del resto, è ancora imbattuta e tale intende rimanere.

Senza Pjanic si va verso un 4-4-2 con Cancelo alzato sulla linea di centrocampo e con Bernardeschi dal lato opposto. In porta giocherà Perin, con una difesa a quattro che dovrebbe essere composta da Caceres, Bonucci, Rugani (Chiellini verso la panchina) e Alex Sandro. In avanti, Dybala dovrebbe partire dalla panchina, con Cristiano Ronaldo e Mandzukic come coppia d’attacco.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander

Allenatore: Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Caceres, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cancelo, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Mandzukic

Allenatore: Allegri

Dove vedere in tv e streaming Bologna-Juventus

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A, mentre in streaming sarà possibile vederla su Sky Go e Now TV.

