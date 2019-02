Borussia Dortmund-Leverkusen: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla

Il match Borussia Dortmund-Leverkusen andrà in scena Domenica 24 Febbraio alle ore 18:00 presso il Signal Iduna Park di Dortmund e sarà valido per la 23a giornata di Bundesliga. Nel turno precedente il Dortmund è rimasto bloccato sullo 0 a 0 dal Norimberga mentre il Leverkusen ha battuto il Dusseldorf con il risultato di 2-0.

Borussia Dortmund-Leverkusen: la presentazione del match

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dopo tre pareggi consecutivi che hanno fatto avvicinare il Bayern Monaco: i bavaresi sono ora infatti a soli tre punti dal primo posto. Lo zero a zero con il Norimberga ha ulteriormente complicato l’attuale momento di difficoltà del Dortmund, che deve obbligatoriamente vincere per tenere la testa della classifica e continuare a puntare al titolo. Gli ospiti, invece, sono in un grandissimo momento di forma grazie alle ultime quattro vittorie consecutive. Per i Werkself è tanta la voglia di continuare su questa striscia per andare a prendere il Lipsia, distante soli cinque punti ed il quarto posto che varrebbe l’accesso alla Champions League.

Borussia Dortmund-Leverkusen: le probabili formazioni della 23a di Bundesliga

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Wolf, Weigl, Diallo, Zagadou; Witsel, Delaney; Sancho, Götze, Guerreiro; Philipp

Allenatore: Favre

Bayer Leverkusen (4-3-3): Hradecky; Weiser, Tah, Dragovic, Wendell; Havertz, Aranguiz, Brandt; Alario, Volland, Bailey

Allenatore: Bosz

Borussia Dortmund-Leverkusen: le quote del match

Capolista favorita per i bookmakers anche in virtù del fattore campo e vittoria giallonera pagata 1.85 volte la posta in palio. La vittoria delle aspirine è quotata 3.80 mentre il pareggio ha una quotazione che varia da 3.85 a 4.20. Il Bayern è in un gran momento di forma ed il gioco offensivo del Borussia non ha certo bisogno di presentazioni, puntare sull’over 2.5 sembra quindi d’obbligo.

Borussia Dortmund-Leverkusen: dove seguire il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Football. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

