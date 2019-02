Diretta Milan-Empoli: streaming, TV, quote e pronostico – FINALE 3-0

Milan-Empoli: i rossoneri passano facile contro i toscani

Primo tempo che vede il Milan in controllo ma senza riuscire a trovare lo spunto giusto se non nel gol di Paquetà annullato giustamente dal VAR. La ripresa inizia con lo stesso copione ma con il Milan che ha decisamente un piglio diverso. Dopo soli 4 minuti infatti Calhanoglu sfonda a sinistra e mette in mezzo un pallone su cui il pistolero Piatek si avventa come un avvoltoio siglando la settima rete in rossonero e portando in vantaggio i suoi. Prosegue il quarto d’ora di fuoco dei rossoneri che trovano prima il raddoppio con Kessiè e 5 minuti dopo il 3 a 0 con Castillejo. Nel finale trova il gol anche Borini che però si vede annullare la rete per fuorigioco.Vittoria meritata dei meneghini contro un Empoli che crea poco sia dal punto di vista delle occasioni che del gioco. Prosegue così la marcia degli uomini di Gattuso verso il quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan-Empoli: la cronaca del secondo tempo

94 ‘ Fine del match

90 ‘ Donnarumma chiude bene il primo palo sul tentativo di tacco di Ucan

86 ‘ Castillejo sfonda a sinistra e mette in mezzo senza però trovare nessun compagno

84 ‘ Destro di Lagumina dal limite deviato da Romagnoli e calcio d’angolo per l’Empoli

81 ‘ Interviene ancora il VAR e annulla per fuorigioco il gol di Borini

80 ‘ Fuori Bakayoko e dentro Biglia nel Milan, ritorno in campo per l’argentino dopo 4 mesi

78 ‘ GOL DEL MILAN! Borini riceve in area da Cutrone e con un diagonale sinistro batte Dragowski! 4-0 per i rossoneri!

74 ‘ Pajac punta l’area ma viene fermato da Castillejo

71 ‘ Cross tagliato di Pasqual, Donnarumma respinge coi pugni

71 ‘ Ammonito Calhanoglu tra le file rossonere

69 ‘ Dentro Cutrone e Borini e fuori Paquetà e Piatek

67 ‘ Castillejo riceve da Conti e insacca sul primo palo! 3 a 0 per i rossoneri!

62 ‘ Traversone di Pasqual, Musacchio anticipa Caputo e mette fuori

58 ‘ Bakayoko a terra e gioco fermo per qualche istante

55 ‘ Ammonito Di Lorenzo tra le file dell’Empoli

52 ‘ Castillejo ci prova da 25 metri ma Dragowski questa volta si fa trovare pronto

51 ‘ ANCORA GOL DEL MILAN! 2 a 0!! Castillejo serve Kessiè in area, scavetto dell’ivoriano che batte ancora Dragowski

49 ‘ GOL DEL MILAN! Palla dentro di Calhanoglu dalla destra per Piatek che arriva con il piatto destro insacca alle spalle di Dragowski!

48 ‘ Caputo fa da sponda in area per Krunic che prova il piazzato ma manda alle stelle sprecando una buona occasione

46 ‘ Ricomincia il match! Inizia il secondo tempo!

Milan-Empoli: la cronaca del primo tempo

47 ‘ Nulla di fatto dopo la battuta del calcio d’angolo, termina qui il primo tempo

47 ‘ Cross dalla sinistra di Bennacer, arriva Aquah che calcia al volo ma il tiro deviato finisce in corner

45 ‘ Palla dentro di Castillejo per Kessiè che prova il tiro in area da posizione impossibile e manda sull’esterno della rete

40 ‘ Kessiè va sul fondo dalla sinistra ma viene chiuso in corner dalla difesa dell’Empoli

37 ‘ Ci riprova Castillejo dal vertice destro ma questa volta manda il pallone alle stelle

35 ‘ Krunic va sul fondo dalla sinistra ma il suo cross finisce direttamente sul fondo

32 ‘ Tiro di Bennacer da fuori rimpallato e azione dell’Empoli fermata per fuorigioco

29 ‘ Lancio di Paquetà per Piatek che però viene anticipato in uscita da Dragowski

26 ‘ ANCORA MILAN! Ci prova ancora Castillejo da fuori, il suo destro viene alzato in corner da Dragowski

23 ‘ Farias sfonda a sinistra ma Bakayoko riesce a liberare l’area

22 ‘ OCCASIONE MILAN! Castillejo si gira col tacco e dal vertice destro dell’area calcia a giro ma Dragowski devia in corner

19 ‘ Piatek finisce a terra in area, per l’arbitro non c’è fallo

17 ‘ Gioco fermo Frank Kessiè a terra

15 ‘ Lancio di Paquetà per Piatek che però si fa anticipare da Dragowski

11 ‘ VAR e gol annullato per fuorigioco

10 ‘ GOL DEL MILAN! Paquetà insacca di testa un cross dalla sinistra di Rodriguez

6 ‘ Caputo si accentra dalla sinistra ma il tiro strozzato si spegne sul fondo

6 ‘ Palla in area per Piatek che aggancia, cerca il tiro a giro ma manda il pallone lontanissimo dalla porta

5 ‘ le due squadre si sfidano sulla mediana, Kessiè prova a ripartire ma subisce fallo

4 ‘ Fallo di Conti punizione a metà campo per l’Empoli

3 ‘ Empoli che non riesce a ripartire in questi primi minuti. Milan in controllo del match

2 ‘ Lancio lungo per Piatek che però non aggancia

1 ‘ Fischio d’inizio! E’ cominciata Milan-Empoli

Milan-Empoli: le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.

Diretta Milan-Empoli: streaming, tv, quote e pronostico

Il match Milan-Empoli si giocherà Venerdì 22 Febbraio alle ore 20.30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà valida per la 25a giornata di Serie A. Nel turno precedente i rossoneri hanno avuto la meglio per 3-1 in trasferta sul campo dell’Atalanta, mentre l’Empoli ha battuto il Sassuolo in casa col risultato di 3-0.

Milan-Empoli: rossoneri a caccia della terza vittoria consecutiva

Rino Gattuso ed il Milan sono imbattuti da sette gare e con l’Empoli, che non ha mai vinto in trasferta in questa stagione, il risultato sembra pendere fortemente dalla parte dei rossoneri. All’andata finì 1-1 con i rossoneri bloccati sul pareggio dall’unico tiro in porta degli avversari. Gattuso ha precisato in conferenza che anche questa sarà una partita difficile per via delle differenze dalla squadra precedentemente allenata da Andreazzoli. Le verticalizzazioni dell’Empoli di Iachini, infatti, saranno fondamentali per servire Caputo e creare grattacapi alla retroguardia milanista.

Milan-Empoli: le probabili formazioni dell’anticipo di Serie A

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta’; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso

Empoli (3-4-1-2): Dragowski, Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Pasqual; Krunic; Farias, Caputo.

Allenatore: Iachini

Milan-Empoli: le quote del match

Rossoneri favoriti per i bookmakers e vittoria dei meneghini pagata 1.40 la posta, pareggio quotato tra 4.50 e 4.85 mentre la vittoria dell’Empoli ha una quotazione tra 8.00 e 9.00. Rossoneri che vivono un buon momento di forma; con Piatek che ha realizzato la maggior parte dei suoi gol nella prima metà di gara, il consiglio è quello di puntare sul gol rossonero nel primo tempo.

Milan-Empoli: dove vedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

