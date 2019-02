Diretta Fiorentina-Inter: streaming tv, quote e pronostico- LIVE (3-3)

Domenica 24 Febbraio alle 20:30 si gioca il match tra Fiorentina e Inter. La partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, verrà disputata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Partita importante per la Fiorentina, che necessita di un risultato positivo visto il distacco di tre punti da Atalanta e Lazio e trovandosi quindi momentaneamente fuori dalle competizioni europee. Inter che, allo stesso tempo, non deve commettere errori anche considerato che il Milan si trova a soli quattro punti di distacco nella classifica generale.

22:45 Partita infinita e combattuta fino all’ultimo quella di questa sera tra Fiorentina ed Inter, terminata per 3-3 ma costellata di colpi di scena. Partenza col botto con un gol per parte in poco più di 5 minuti, che ha visto arrivare prima il vantaggio dei padroni di casa con Simeone, ma con deviazione di De Vrij e poi il pareggio di Vecino. Un match combattutissimo, che a visto a tratti dominare prima una e poi l’altra squadra. L’Inter è riuscita a raddoppiare a fine primo tempo, anche se Abisso ha avuto molto da fare, così come il VAR. Ha infatti consegnato il terzo gol ai neroazzurri con un rigore, calciato da Perisic, ed annullato un gol della Fiorentina per un fallo di Muriel. La Viola è riuscita poi ad accorciare le distanze, con Muriel su punizione, ed ha trovato il pareggio nel recupero lunghissimo, con un rigore dubbio, calciato da Veretout.

Man of the match: Veretout

Il secondo tempo di Fiorentina-Inter

90+13′ Finisce qui! Pareggio per 3-3 tra Fiorentina ed Inter

90+13′ Punizione per l’Inter. Batte Brozovic ma Dabo allontana

90+12′ Giallo a Dabo

90+11′ Goooooooool della Viola! Pareggio all’11’ di recupero segnato da Veretout

90+10′ ABISSO DICE CHE E’ CALCIO DI RIGORE

90+8′ Il recupero si allunga

90+6′ RIGORE PER LA FIORENTINA, ma viene interpellato il VAR

90+5′ Rimessa per l’Inter va Asamoah che poi però tocca palla per ultimo mettendola fuori

90+4′ Corner battuto corto con Borja Valero che prende palla. La sfera viene poi messa sul fondo dall’Inter e Lafont si occupa della rimessa da fondo

90+4′ Occasionissima Inter su errore di Dabo. Borja Valero parte in contropiede mettendo un buon pallone per Perisic, che cerca di mettere in mezzo la palla ma viene intercettata

90+3′ Vecino svolge un ottimo intervento ottenendo un fallo laterale. La palla torna però alla Viola

90′ 7 minuti di recupero

90′ Batte Veretout ma la palla è bassa. Borja Valero allontana ma la sfera finisce a Chiesa che calcia impattando male la palla

89′ Sostituzione nell’Inter: esce Nainggolan ed entra Borja Valero

89′ Giallo anche Brozovic, che atterra Dabo. Punizione per la Fiornetina

87′ Ammonito Lafont per aver tirato su con forza Lautaro Martinez,strattonandolo

87′ Martinez avanza, ma sbatte contro Vitor Hugo. Il giocatore dell’Inter resta a terra, costringendo poi Abisso a fermare il gioco

86′ Pjaca mette un buon pallone per Chiesa, che torna in area, punta l’uomo poi calcia eseguendo un misto tra un tiro ed un cross. La palla esce di poco sul secondo palo

85′ Ottima chiusura di De Vrij su Chiesa, che riesce ad ottenere la rimessa da fondo

84′ Occasione per la Fiorentina con Muriel che si libera bene e calcia, ma la palla esce. De Vrij lo sbilancia e non riesce a coordinarsi bene

83′ Vitor Hugo commette fallo su Lautaro Martinez. Punizione per l’Inter con la palla che viene messa verso Nainggolan, ma poi Veretout recupera

82′ Ci pensa Biraghi ma Skriniar spizza e allontana. La palla resta alla Fiorentina con Biraghi ma poi viene messa in fallo laterale

81′ Altra punizione per la Viola. Batte Veretout per Dabo, ma De Vrij la mette in corner

81′ L’Inter torna in possesso della sfera ma per poco. Chiesa recupera la palla ma viene atterrato da D’Ambrosio. Punizione per la Viola che batte subito

80′ La Fiorentina alza il baricentro e comincia ad aumentale la frenesia nel voler giocare palla

79′ Cambio nella Fiorentina: esce Laurini ed entra Dabo

78′ La Viola resta in avanti ma non riesce a sfondare la difesa avversaria. Muriel cerca poi la giocata difficile mettendo la palla fuori, con la rimessa che diventa dell’Inter

77′ Corner per la Fiorentina. Batte Veretout ma Nainggolan allontana. LA Fiorentina resta lì con Gerson ma Skriniar chiude in corner

76′ Sostituzione nell’Inter: esce Politano ed entra Candreva

76′ Vecino va vicinissimo al quart gol! Brozovic fa possesso, lasciando palla a Politano, che crossa in mezzo per Vecino, che calcia dentro. Lafont blocca la sfera

74′ Gooooooooool di Muriel! La Fiorentina riapre la partita! Da punizione calcia di destro mandando la palla nell’angolino sinistro, all’incrocio

73′ Corner per la Fiorentina. Batte Veretout che mette la alla in mezzo. Brozovic anticipa poi Chiesa allontanando la sfera, che però arriva a Veretout

72′ Punizione per la Viola che viene messo in area ma Vito Hugo non riesce a metterla dentro

71′ Giallo per Politano che commette fallo su Biraghi

71′ L’Inter cerca di fare più giro palla per rallentare la Fiorentina. Biraghi avanza con Chiesa e Muriel davanti.

68′ Ottimi scambi di prima dell’Inter, che arriva davanti con Lautaro Martinez. Il Toro la mette per Politano che la aggancia, ma la difesa viola lo contrasta recuperando palla ed allontanandola

67′ Corner per l’Inter con Politano. Batte Politano che mette la palla per Skriniar, ma Lafont la blocca

66′ Veretout batte dalla bandierina mettendo la sfera sul primo palo, che esce. Riparte l’Inter

65′ Punizione per la Fiorentina, che causa un giallo a Skriniar. Batte Veretout con una palla bassa ma la palla finisce in corner

63′ Corner per l’Inter battuto corto con Brozovic che crossa ma Lafont blocca la sfera

62′ Sostituzione nell’Inter: entra Asamoah al posto di Dalbert

62′ Gol annullato alla Fiorentina per Muriel che commette fallo su D’Ambrosio

61′ Viene interpellato il Var per l’intervento di Muriel ai danni di D’Ambrosio

60′ Goooooooooool della Viola che accorcia! Biraghi la butta dentro con l’azione che si sviluppa sulla destra. Veretout crossa, poi Muriel è davanti al portiere e Biraghi prende palla e calcia, con De Vrij che devia la palla in mezzo

58′ Doppio cambio nella Viola: entrano Pjaca e Muriel ed escono Benassi e Simeone

57′ Laurini svolge un ottimo lavoro di disimpegno, poi Nainggolan viene ammonito per un intervento in ritardo su Benassi

55′ L’Inter fa possesso palla, con la Fiorentina che ha smesso di pressare. Lautaro Martinez prende palla, poi cambia direzione con Ceccherini ignaro, la mette in mezzo ma i compagni non riescono a calciare lasciandola sfilare

52′ Goooooooooooool dell’Inter! Ci pensa Perisic dal dischetto che calcia a rasoterra, mandando la palla nell’angolino sinistro. Lafont aveva scelto l’altro lato!

51′ Abisso dopo l’ausilio del VAR assegna un rigore all’Inter

49′ L’Inter fa giro palla cercando spazi. Chiesa recupera poi palla ma Abisso fischia per un intervento. Si pensa ad un presunto fallo di mano in area di Fernandes

48′ Benassi commette fallo su Perisic. Punizione per l’Inter, battuta da Brozovic, che la mette in mezzo. Arriva verso D’Ambrosio ma Simeone lo anticipa allontanado

47′ D’Ambrosio avanza indisturbato, poi passa palla a Vecino che la mette per Politano. L’Inter torna poi indietro con Biraghi che disturba

46′ La Fiorentina va in avanti con Chiesa, che scambia con Benassi, poi recupera palla, ma non trova spazi e controlla male la palla

46′ Si riparte! Primo pallone dell’Inter che cerca subito di andare in avanti. Nainggolan tenta il tiro ma viene respinto

Il primo tempo di Fiorentina-Inter

45+3′ Finisce qui questo primo tempo. L’Inter è in vantaggio per 2-1!

45+2′ Skrniar commette fallo su Simeone. Punizione per la Viola battuta da Veretout, che segue uno schema, mettendo la palla per Chiesa, che calcia a giro ma la palla esce

45+2′ Fallo di mano di Simeone. Punizione per l’Inter

45′ 3 minuti di recupero

44′ Occasionissima Inter per il 3-1! Chiesa perde palla, poi la perde Chiesa, Lautaro che la recupera e attiva Perisic, che calcia ma sbaglia la traiettoria

43′ punizione per la Fiorentina che torna in avanti. Batte Veretout, ma la palla è allontanata. Arriva a Chiesa, che la mette per Gerson che calcia male, mandando la sfera alta sopra la traversa

42′ Nainggolan scatta e cerca il numero, ma c’è Ceccherini ad intercettare. La Fiorentina ottiene poi una rimessa laterale, eseguita da Laurini

41′ Goooooooooool dell’Inter! Ci pensa Politano che si accentra verso il centro sterzando su Veretout e calcia di sinistro, buttandola dentro e superando Lafont!

40′ Il gioco rallenta con tanti passaggi corti ma lenti. L’Inter fraseggia bene e comincia ad insistere con Dalbert che però non riesce a crossare e perde l’attimo

38′ Momento di gioco aereo con De Vrij e Vitor Hugo. La palla viene poi abbassata. L’Inter prende palla e Perisic crossa verso Dalbert che però calcia male

36′ Batte Politano con la palla sul primo palo, ma vanno tutti a vuoto, con la palla che scorre davanti a 4 giocatori dell’Inter

36′ Batte Brozovic che va direttamente in porta, dosando male la forza. Lafont la mette in calcio d’angolo

35′ Lafont sbaglia e mette la palla in fallo laterale, poi Ceccherini commette fallo su Lautaro Martinez. Punizione per l’Inter

33′ La palla finisce in mezzo, ma Nainggolna la mette fuori. Altro corner per la Viola battuto da Veretout, verso Vitor Hugo, ma c’è fallo in attacco e quindi punizione per l’Inter

32′ Laurini mette un’ottima palla per Simeone, ma viene intercettata da Skriniar, che la mette in fallo laterale. Laurini batte, poi riprende la palla ed ottiene un corner

31′ D’Ambrosio cerca il triangolo con Vecino, poi va in avanti ma Chiesa gli sporca la palla e la fa tornare tra le mani di Lafont

29′ Occasione sprecata da Gerson che riceve palla su un errore di Vecino, che perde palla in malo modo. Il giocatore viola arriva in area, ma poi invece di passare la sfera, tira mettendola a lato della porta

28′ Occasione Inter con D’Ambrosio che crossa in mezzo trovando Nainggolan che colpisce la palla di testa ma Veretout allontana. Batte Brozovic il corner sul primo palo, ma la palla viene allontanata tornando a lui. La Fiorentina recupera palla

27′ Vecino apre per Politano che lotta con Laurini. Riesce a tenere in campo la palla e si rende autore di un gran numero, ma l’avversario recupera palla

25′ Occasione con Chiesa che trova il dribbling e fa un tunnel a Vecino, poi si allunga troppo la palla sul fondo, lasciando la rimessa ad Handanovic

25′ Gerson apre per Simeone, che colpisce di tacco e la mette per Benassi. L’ex granata perde però palla, poi Dalbert la mette in fallo laterale

23′ Chiesa di nuovo nell’area avversaria, che si rende pericoloso. L’Inter sta subendo il gioco dei padroni di casa

23′ Batte Veretout con una parabola altissima. La palla viene allontanata e rimane alla Fiorentina, ma l’Inter riesce a sventare il pericolo

22′ Brozovic si fa scippare la palla e la Fiorentina riparte. Arriva in avanti, ma Skriniar riesce a recuperare palla, rischiando molto. La Viola ottiene un corner

20′ Occasione Fiorentina con Benassi che cerca il tiro al volo complicato, poi c’è fallo per l’Inter, che guadagna una punizione

19′ La Viola si fa vedere di nuovo in avanti con un cross per Biraghi che non riesce ad agganciare la palla. L’Inter riparte da una rimessa laterale

18′ Fallo di Nainggolan su Benassi. Punizione per la Viola, che torna dietro.

17′ Biraghi crossa in mezzo cercando Simeone ma è anticipato da Skriniar. L’Inter può tentare di ripartire ma la palla torna alla Fiorentina, con Benassi che subisce fallo a centrocampo

16′ La Fiorentina torna in avanti, con Chiesa, che contrasta con Skriniar, ma cade in area e tocca la palla di mano. I giocatori viola protestano, ma si riparte da Handanovic

15′ L’Inter ancora in possesso, ma Perisic sbaglia perdendo palla. La Viola riparte da dietro con Lafont

13′ L’Inter attacca a pieno organico. Dalbert cerca il guizzo, ma viene fermato con un fallo. Punizione per l’Inter. Palla battuta bassa, ma viene allontanata dalla difesa viola. Dalbert calcia, ma la palla esce

12′ D’Ambrosio riesce a recuperare un pallone e lo passa a Nainggolan, che però viene fermato da Veretout

10′ Simeone ottiene un ottimo pallone da Chiesa, che viene rimontato e cade in area, con Dalbert che mette fuori. Corner per la Fiorentina. Il pallone arriva a Vitor Hugo, ma non riesce a metterlo dentro e l’Inter lo allontana

9′ Il VAR convalida il gol dell’Inter, che pareggia subito i conti

6′ Goooooooool dell’Inter! Sul corner, Veretout allontana, ma la palla arriva a Vecino, che controlla e calcia, con Lafont che prende la palla ma non riesce a bloccarla. Il vento aiuta il gol.

5′ L’Inter riparte con Nainggolan, poi c’è fallo della Viola. L’Inter riparte con la punizione ma Veretout chiude in corner

4′ Punizione per la Fiorentina che batte corto. Biraghi avanza e calcia di sinistro sul secondo palo ma Vitor Hugo non ci arriva

1′ Gooooooool Fiorentina!Chiesa riceve palla e la passa a Simeone che la mette dentro con la deviazione di De Vrij. Gol convalidato dal VAR

1′ Partiti! Primo pallone giocato dalla Fiorentina da Vitor Hugo

Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali

Anche questa volta, come con la Spal, Pioli opta per il 4-3-3. In porta Lafont a difendere i pali, con Laurini, Ceccherini, Vitor Hugo e Biraghi in difesa. Non c’è invece Milenkovic, che parte dalla panchina. A centrocampo non c’è nessun cambio rispetto alla sfida con gli spallini: confermati Benassi, Fernandes e Veretout. In attacco di nuovo Chiesa, Simeone e Gerson.

L’Inter adotta il 4-2-3-1. In porta immancabile Handanovic. In difesa invece l’inico confermato rispetto al match di Europa League contro il Rapid Vienna è Skriniar: ci sono infatti D’Ambrosio, De Vrij e Dalbert al posto di Soares, Ranocchia ed Asamoah. A centrocampo Spalletti conferma Vecino e Brozovic, mentre davanti compare Politano al posto di Candreva, con Nainggolan e Perisic. Infine c’è Lautaro Martinez prima punta.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, E. Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Gerson

A disposizione: Terracciano, Branocolini, Milenkovic, Norgaard, Pjaca, Dabo, Hancko, Graiciar, Muriel

Allenatore: Stefano Pioli

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro

A disposizione: Padelli, Gagliardini, Ranocchia, Joao Mario, Asamoah, Borja Valero, Cedric, Miranda, Candreva

Allenatore: Luciano Spalletti

Fiorentina-Inter: come arrivano i viola

Fiorentina che arriva vittoriosa dalla sfida della scorsa giornata tenutasi in casa della SPAL. Squadra di casa che, dopo una traversa di Muriel, è riuscita a portarsi in vantaggio al 36esimo minuto con Petagna, che ha approfittato della respinta centrale di Lafont su tiro di Valdifiori. Al 44esimo la Fiorentina si è riportata in situazione di parità grazie al tiro potente di Fernandes che ha bucato Viviano dalla distanza. Al 79esimo la Fiorentina si è guadagnata un calcio di rigore con Chiesa dopo vari disguidi riguardanti il VAR. Veretout lo ha trasformato con freddezza portando avanti la Viola. Appena un minuto dopo Simeone, su assist di Veretout, ha segnato il terzo gol della gara per i toscani. A chiuderla definitivamente è stato Gerson, dopo di un errore difensivo di Valoti.

Fiorentina-Inter: come arrivano i nerazzurri

Inter che nella scorsa giornata ha affrontato in casa la Sampdoria. Partita bloccata fino al 73esimo, quando D’Ambrosio ha portato in vantaggio i nerazzurri grazie all’ottimo assist di Perisic. Dopo appena due minuti Gabbiadini è riuscito a trovare il pareggio dopo una serie di rimpalli in area di rigore nerazzurra. Inter che ha successivamente trovato il gol vittoria al 78esimo minuto con Nainggolan, che dopo un rimpallo ha calciato da fuori area spiazzando Audero, bloccato dalla visuale coperta.

Le quote e il pronostico di Fiorentina-Inter

La vittoria della Fiorentina è quotata a 2,80, mentre la vittoria dell’Inter a 2,60, con il pareggio a 3.25. Secondo i bookmakers quindi, non c’è una vera e propria favorita. Una quota interessante potrebbe essere il Gol, proposto a 1,67.

Dove vedere in tv e streaming Fiorentina-Inter

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

