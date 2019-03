Prossimo turno Serie A 2019: orari e partite giornata 26

La 26esima giornata di Serie A comincerà Sabato 2 Marzo e terminerà con il posticipo di Lunedì 4 Marzo. Ben due match di cartello in questo turno, ovvero il derby capitolino Lazio-Roma e Napoli-Juventus. In mezzo, tante altre partite molto interessanti. Andiamo a scoprirle.

Prossimo turno Serie A: l’anticipo del venerdì

Venerdì 01 Marzo alle ore 20:30 si gioca il match tra Cagliari e Inter. Nerazzurri che non devono mollare la presa in modo da non farsi recuperare da Milan e Roma distanti una manciata di punti.

Prossimo turno Serie A: le partite del sabato

Empoli-Parma

Sabato 02 Marzo alle ore 15:00 si apre la 26esima giornata di Serie A con il ritorno di Empoli – Parma. Partita importante soprattutto per l’ Empoli che non deve perdere punti per non ritrovarsi in zona retrocessione.

Milan-Sassuolo

Sabato 02 Marzo alle ore 18:00 si gioca il Match di ritorno tra Milan e Sassuolo. Match importante per i rossoneri che devono raggiungere l’ Inter (3° in classifica) ma sopratutto devono cercare di staccare la Roma distante solo un punto.

Lazio-Roma

Sabato 02 Marzo alle ore 20:30 appuntamento all’ Olimpico di Roma per l’ attesissimo derby che vedrà impegnate Lazio e Roma. Partita importante per entrambe ai fini della classifica oltre all’ importanza a sé stante del sentitissimo derby.

Prossimo turno Serie A: le partite della domenica

Torino-Chievo

La prima partita di Domenica 03 Marzo sarà il ritorno tra Torino e Chievo. Il match verrà disputato alle 12:30 all’ Olimpico Grande Torino. Torino che deve vincere per avvicinarsi il più possibile ad un’ eventuale zona europa; Chievo che deve tentare disperatamente di recuperare punti per non essere automaticamente retrocessa.

Udinese-Bologna

Domenica 03 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match di ritorno tra Udinese e Bologna. Partita importante per entrambe, soprattutto per il Bologna che ha bisogno di collezionare buoni risultati per uscire dalla zona retrocessione.

Genoa-Frosinone

Domenica 03 Marzo alle ore 15:00 si giocherà Genoa – Frosinone al Luigi Ferraris di Genova. Partita importante per il Frosinone che deve guadagnare più punti possibile per uscire dalla zona retrocessione.

Spal-Sampdoria

Domenica 03 Marzo ore 15:00 si gioca il match di ritorno tra Spal e Sampdoria. Partita importante per la Spal che, a questo punto del campionato, non deve perdere posizioni rischiando la retrocessione.

Napoli-Juventus

Domenica 03 Marzo alle ore 20:30 si gioca il match tra Napoli e Juventus. Partenopei che, nonostante i punti che li distanziano dalla Vecchia Signora, vogliono dimostrare il loro valore e accorciare il più possibile le distanze. Juve che nel contempo vorrà ribadire la qualità di gioco dimostrata fino ad ora in campionato.

Prossimo turno Serie A: il monday night

Atalanta-Fiorentina

Il monday night della 26esima giornata di Serie A si giocherà alle 20:30 e vedrà impegnate Atalanta e Fiorentina. Si prospetta una partita tesa viste le due squadre e vista l’ importanza dell’incontro per quanto riguarda il discorso Europa.

