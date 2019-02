Dove vedere Chievo-Genoa: diretta streaming, tv e probabili formazioni

Il match Chievo-Genoa, valido per la 25a giornata della Serie A 2018/2019, si disputerà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi di Verona.

Chievo-Genoa: ultima chiamata per i clivensi?

Con soli nove punti in campionato e sette di distacco dal Frosinone, questa partita potrebbe essere veramente la sentenza sul futuro del Chievo in Serie A. Le statistiche dicono che se una squadra alla 24a giornata ha vinto una sola partita (oppure 0) è sempre retrocessa. Ed il Chievo fino ad ora ha collezionato solo un successo in campionato. Inoltre, il Genoa ha vinto le ultime due sfide in campionato contro i veronesi e sta vivendo un buon momento di forma. Sarà una partita difficile, ma i padroni di casa sanno che dovranno dare il 110% in campo per provare a lottare fino all’ultimo per la salvezza.

Chievo-Genoa: grifone in gran forma

Reduce dalla bella vittoria per 2-1 sulla Lazio, il Genoa ora pensa al Chievo, avversario sulla carta più abbordabile, ma che potrebbe rappresentare un’insidia. Soprattutto se sottovalutato. Sanabria intanto continua a segnare e sembra aver raccolto l’eredità di Piatek per la gioia di allenatore e tifosi e continuando a questo ritmo, 3 gol in 4 partite (un gol ogni 96 minuti), chissà quanto riesca a scalare la classifica il Genoa, al momento al 13° posto. Sfida degli ex poi per Radovanovic e Zukanovic, oggi in forza al Genoa ma con un passato tra le fila del Chievo.

Le probabili formazioni di Chievo-Genoa

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, N.Rigoni, Dioussè, Hetemaj; Stepinski, Djordjevic

Allenatore: Di Carlo

Squalificati Giaccherini e Depaoli ed infortunato Pellissier, l’organico perde di qualità. Occasione per Dioussè a centrocampo.

GENOA (4-3-3): I.Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamè

Ballottaggio Rolon-Lazovic-Bessa, con relativi cambi modulo in caso dell’inserimento del centrocampista italo-brasiliano. Sturaro partirà dalla panchina, essendo non in perfette condizioni.

Dove vedere Chievo-Genoa in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport (canale 253) ed in streaming su Sky Go e Now TV.

