Dove vedere Parma-Napoli: diretta streaming, tv e probabili formazioni

Il match Parma-Napoli, valido per la 25a giornata di Serie A, si disputerà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Tardini di Parma.

Parma-Napoli: sfida difficile per i crociati

L’ultimo risultato utile ottenuto dal Parma è stato il pareggio per 3-3 contro la Juventus. Gli ultimi cinque precedenti tra Parma e Napoli sono equilibrati, 2 vittorie per parte ed un pareggio. La sfida è difficile, ma la classifica rende sereni i gialloblu: 12° posto, distante dalla zona retrocessione e salvezza praticamente assicurata. Strappare anche un solo punto al Napoli sarebbe un gran risultato, ma gli emiliani proveranno a regalare un’altra gioia contro una big ai propri tifosi.

Parma-Napoli: per ipartenopei vietato perdere punti

Il Napoli è lontano dalla Juventus. Tredici punti di distacco sono un abisso e recuperarli ad una formazione che fa notizia quando non vince è un’impresa. Lo sanno bene gli uomini di Ancelotti che cercheranno di vincere anche in questa trasferta. Archiviata la vittoria con conseguente qualificazione in Europa League, il Napoli ora pensa al Parma. L’ultima vittoria al Tardini è per i nostalgici: risale al Gennaio 2013 partita portata a casa per 2-1 e decisa dalle reti di Hamsik e Cavani. Attenzione a Roberto Inglese. L’attaccante in prestito al Parma che sta facendo bene questa stagione e che potrebbe rappresentare una grossa insidia. Perchè si sa, la legge dell’ex è spietata.

Le probabili formazioni di Parma-Napoli

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Kucka, L.Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany

Allenatore: D’Aversa

Torna Gagliolo in difesa, fermi Stulac e Scozzarella. Ballottaggio Biabiany- Siligardi per completare il tridente offensivo.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens

Allenatore: Ancelotti

Squalificato Insigne, il tandem d’attacco verrà formato da Milik e Mertens. Dovrebbero tornare titolari Meret tra i pali e Ghoulam sulla corsia sinistra di difesa. Ruiz e Zielinski in vantaggio su Diawara e Verdi.

Dove vedere Parma-Napoli in tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A ed in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM