Parma-Napoli: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale

Il commento finale della partita

Finisce con un rotondo 4-0 la sfida del Tardini tra Napoli e Parma. Gli azzurri hanno dominato dall’inizio alla fine il match.

Due reti per tempo per la squadra di Ancelotti che si è portata in vantaggio al 19′ con Zielinski, autore quest’oggi di una partita straordinaria, e ha raddoppiato al 36′ con Milik, migliore in campo.

Nella ripresa a segno ancora Milik al 74′. Ounas sigla lo 0-4 all’82’.

Il Napoli torna a -13 dalla Juventus, oggi vittoriosa in trasferta a Bologna (0-1 con rete di Dybala). Il Parma resta tredicesimo con 29 punti, mantenendosi comunque a distanza (+11) dalla zona retrocessione.

LE STATISTICHE DI PARMA-NAPOLI

POSSESSO PALLA: 34% PARMA – 66% NAPOLI

TIRI IN PORTA: 2 PARMA – 5 NAPOLI

TIRI FUORI: 7 PARMA – 9 NAPOLI

CALCI DI PUNIZIONE: 7 PARMA – 13 NAPOLI

CALCI D’ANGOLO: 5 PARMA – 2 NAPOLI

RIMESSE LATERALI: 25 PARMA – 17 NAPOLI

RINVII DAL FONDO: 11 PARMA – 9 NAPOLI

FALLI COMMESSI: 13 PARMA – 7 NAPOLI

AMMONIZIONI: 2 PARMA – 1 NAPOLI

ESPULSIONI: 0 PARMA – 0 NAPOLI

UOMO PARTITA: ARKADIUSZ MILIK, AUTORE DI UNA DOPPIETTA.

La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Parma-Napoli

90+4′ Tiro di Verdi dai venti metri. Palla deviata ma bloccata da Sepe in sicurezza. FINISCE LA PARTITA: NAPOLI BATTE PARMA 4-0. A TRA POCO PER IL COMMENTO FINALE DEL MATCH!

90+3′ Gestisce palla il Napoli che sta per vincere la 17a partita del suo campionato.

90+2′ Fallo di Inglese su Malcuit sulla linea di centrocampo. Punizione già battuta dal Napoli.

90+1‘ Fallo di Mertens su Schiappacasse. Punizione dalla trequarti avversaria per il Parma che termina sul fondo.

90′ 4 MINUTI DI RECUPERO ASSEGNATI DALL’ARBITRO CHIFFI.

89′ Tiro di Mertens di interno destro in area avversaria. La palla termina nuovamente fuori.

88′ Gran partita di Koulibaly che recupera l’ennesimo pallone della sua partita, questa volta su Schiappacasse!

86′ Fallo a centrocampo di Kucka su Allan. Scintille tra Parma e Napoli in questo momento. Punizione Napoli.

85′ Ammonito Gagliolo per un fallo, a palla lontana, su Ounas. Punizione per il Napoli.

83′ TERZA SOSTITUZIONE PARMA: ESCE BIABIANY, ENTRA GAZZOLA.

82′ POKER DEL NAPOLI, HA SEGNATO OUNAS: 4-0 PER LA SQUADRA DI ANCELOTTI. TRIANGOLO CALLEJON-VERDI-OUNAS CHE SI CHIUDE CON LA CONCLUSIONE DELL’ESTERNO PARTENOPEO TUTTO SOLO IN AREA! TERZO GOL IN CAMPIONATO PER OUNAS!

81′ Sinistro di Siligardi dal limite d’area. Palla bloccata agevolmente da Meret.

80′ TERZA SOSTITUZIONE NAPOLI: ESCE MILIK, AUTORE DI UNA DOPPIETTA, ENTRA OUNAS.

79′ Fallo in attacco di Verdi su Biabiany. Punizione già battuta dal Parma.

78′ SECONDA SOSTITUZIONE PER IL PARMA: ESCE UNO SPENTO GERVINHO, ENTRA SCHIAPPACASSE.

77′ TIRO DA POSIZIONE DIFFICILE DI SILIGARDI. PALLA FUORI!

75′ SECONDA SOSTITUZIONE NAPOLI: ESCE ZIELINSKI, ENTRA VERDI.

74′ ANCORA NAPOLI, ANCORA MILIK: 3-0!!!GRAN CONTROLLO AL LIMITE D’AREA DEL POLACCO CHE RICEVE UN GRAN LANCIO DALLA TREQUARTI. INTERNO SINISTRO E PALLA ALLA DESTRA DI SEPE. 14 GOL IN CAMPIONATO E PARTITA CHIUSA!

71′ Uno-due spettacolare tra Malcuit e Callejon con il terzino che attacca benissimo lo spazio sulla destra e crossa. Palla deviata in corner dalla difesa del Parma. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, fallo in attacco di Koulibaly su Gagliolo.

69′ Corner conquistato da Siligardi per il Parma. Poi tiro al volo di Biabiany che finisce fuori. Si vede di più il Parma in avanti in questo frangente. Il Napoli appare stanco.

68′ Altro tiro molto impreciso da parte di Mertens: Palla sopra la traversa della porta di Sepe.

66′ Pericoloso il Parma in quest’occasione: bella percussione di Gervinho che chiede e ottiene lo scambio con Kucka. Entrato in area l’ivoriano inciampa sul pallone. La sfera arriva nei piedi di Inglese che prova a calciare ma Meret mette in corner. Sugli sviluppi dell’angolo, tira verso la porta Gobbi da posizione impossibile. Palla abbondantemente fuori!

64′ Sbaglia il rinvio Meret. Rimessa in zona d’attacco per il Parma.

62′ Ottima azione di Zielinski in contropiede che si auto-lancia superando Iacoponi. Il polacco penetra in area ma mette un pallone troppo arretrato per Milik. Sulla sfera arriva Callejon che appoggia per Mertens ma il tiro del belga è debole e impreciso e finisce sul fondo. In ombra Dries Mertens fin qui!

61′ PRIMO TIRO DI GERVINHO VERSO LA PORTA AVVERSARIA: Gran risposta di Meret che mette in angolo sulla conclusione dai 20 metri dell’ivoriano!

58′ Tiro poco preciso di Zielinski dal limite d’area. Palla che finisce abbondantemente lontana dalla porta di Sepe.

57′ CANCELLATO IL RIGORE AL PARMA: PRIMA DEL FALLO DI MALCUIT, C’È STATO UN ALTRO FALLO DI SILIGARDI SU CALLEJON!

56′ CONSULTA IL VAR CHIFFI PER UN CONTRASTO PRECEDENTE TRA CALLEJON E SILIGARDI!

54′ CALCIO DI RIGORE PER IL PARMA! Sugli sviluppi del corner fallo netto di Malcuit al centro dell’area su Bruno Alves. Sul pallone c’è Roberto Inglese.

54′ Prova a crossa dalla sinistra Gervinho. Palla messa in angolo da Malcuit!

53′ PRIMO CAMBIO PER IL PARMA: ESCE MACHIN, ENTRA SILIGARDI. PARMA A TRAZIONE ANTERIORE!

52′ Fallo di Machin su Calljon nella metà campo del Napoli. Punizione già battuta.

50′ Fallo di Allan su Kucka alla sinistra del limite d’area. Punizione pericolosa per il Parma. La battuta di Machin viene però intercettata dalla difesa del Napoli.

48′ Triangolo che non si chiude quello tra Zielinski e Mertens al limite d’area. Palla comunque che resta in possesso del Napoli. La squadra di Ancelotti ha iniziato come aveva terminato il primo tempo.

47′ Prova a rendersi pericoloso in avanti Gervinho che viene fermato dal nuovo entrato Luperto.

46′ RIPARTITI: È Il Napoli a battere il primo pallone della ripresa. Adesso è la squadra di Ancelotti che attacca da sinistra verso destra.

Le squadre stanno per tornare in campo. Tra pochi istanti inizierà il secondo tempo di Parma-Napoli.

C’è già un cambio, tra le fila del Napoli, per questo secondo tempo: ESCE MAKSIMOVIC, CHE SI È FATTO MALE DA SOLO RINVIANDO, ENTRA LUPERTO CHE ANDRÀ A FARE IL CENTRALE DI SINISTRA, MENTRE KOULIBALY ANDRÀ A FARE IL DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA.

Brutto primo tempo quello giocato dal Parma che ha trovato un grande Napoli, praticamente sempre in possesso di palla.

Eccoci di nuovo, gentili lettori, per la cronaca in tempo reale della seconda frazione di gioco tra Parma e Napoli.

La cronaca in tempo reale del primo tempo di Parma-Napoli

45+1′ Napoli che chiuderà il primo tempo in zona d’attacco. FINISCE ORA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO, DOMINATA DAL NAPOLI CHE SI TROVA IN VANTAGGIO DI DUE RETI! A TRA POCO PER LA CRONACA IN DIRETTA DELLA SECONDA FRAZIONE DI GIOCO!!

45′ Destro a giro di Zielinski dai 20 metri: Palla di poco fuori alla sinistra di Sepe. 1 MINUTO DI RECUPERO ASSEGNATO DA CHIFFI!

45′ Azione prolungata del Napoli che alla fine guadagna una rimessa in zona d’attacco rimanendo in possesso di palla.

43′ Fallo di Rigoni su Callejon a centrocampo, punizione per il Napoli, già battuta.

41′ Bella azione di Gervinho che dalla sinistra penetra in area e mette in mezzo per Inglese che prova a girarsi ma viene chiuso e alla fine perde palla. Capovolgimento di fronte da parte del Napoli che si conclude con un cross di Malcuit controllato da Sepe.

38′ Ammonito Milk per un fallo su Gagliolo. Ha allargato troppo il braccio il polacco. Punizione già battuta dal Parma.

36′ BATTUTA DI MILIK E RETEEE!!! 2-0 PER IL NAPOLI. PASSA SOTTO LA BARRIERA E SI INSACCA NUOVAMENTE ALL’ANGOLO DESTRO LA CONCLUSIONE DELL’ATTACCANTE POLACCO CHE FA 13 IN CAMPIONATO!! NAPOLI DEVASTANTE!

35′ Allan, Callejo e Milik sul punto di battuta!

34′ Subisce fallo Milik al limite d’area. Punizione dai 16 metri per il Napoli che ha un’ottima chance per raddoppiare!

33′ Fallo di mano di Gobbi che era stato superato da Malcuit a centrocampo. Punizione già battuta dal Napoli.

32′ Prova ad alzare la pressione sui portatori di palla il Parma, ma i giocatori del Napoli dimostrano di possedere ottime capacità di palleggio.

29′ Brutta palla persa da Malcuit vicino la propria area di rigore. Gliela ruba Inglese che appoggia al limite verso Machin. Il tiro del giocatore della Guinea è poco preciso e finisce alto sopra la porta di Meret.

29′ GRAN TIRO DI CALLEJON DAI 20 METRI CHE FINISCE DI POCO ALTO! VICINO AL 2-0 IL NAPOLI!

28′ Ammonito Rigoni per un fallo su Allan nella metà campo del Napoli. Punizione già battuta dagli ospiti.

27′ Sta per rientrare in campo Maksimovic.

25′ Fallo in attacco di Biabiany su Allan dopo la rimessa di Machin. Nel frattempo è a terra Maksimovic che si è fatto male da solo.

24′ Fallo di Malcuit su Gervinho. Punizione per il Parma che ora prova a rendersi pericoloso in avanti. Sul pallone José Machin pronto a mettere in mezzo.

22′ Il Napoli continua a schiacciare il Parma nella propria metà campo con il solito possesso palla avvolgente.

21′ Napoli ancora pericoloso in avanti: cross di Malcuit e girata di destro in area di Mertens di poco fuori!

19′ VANTAGGIO DEL NAPOLI: HA SEGNATO PIOTR ZIELINSKI. AZIONE PARTITA DAI PIEDI DI FABIAN RUIZ CHE TROVA LUNGO LINEA HYSAJ. GRANDE GIOCATA DELL’ALBANESE CHE TROVA DI PRIMA ZIELINSKI, CHE NEL FRATTEMPO SI ERA INSERITO BENISSIMO IN AREA. IL POLACCO PIAZZA DI INTERNO DESTRO ALL’ ANGOLO DESTRO DELLA PORTA DI SEPE. 1-0 NAPOLI E QUARTO GOL IN CAMPIONATO DEL NUMERO 20 PARTENOPEO.

17′ Corner guadagnato dal Parma sulla sinistra. Milik mette rinvia la battuta di Gervinho.

15′ BELLA AZIONE DEL NAPOLI: Grande lancio in profondità di Zielinski che trova in area Callejon. Lo spagnolo, senza guardare, prova a girare verso il centro dell’area per Milik, ma Sepe blocca in uscita.

13′ Prima ripartenza pericolosa del Parma con Gervinho che arriva in area dopo 50 metri di corsa ma vuole fare tutto da solo e calcia direttamente verso la porta. La palla è ribattuta da Maksimovic.

11′ Bella azione di Mertens sulla sinistra dribbla due difensori del Parma e prova a trovare in area Callejon. Palla messa in corner da Bruno Alves.

10′ Più Napoli in questi primi 10 minuti di partita. Poco possesso palla da parte del Parma che non si è reso ancora pericoloso in avanti.

7′ Recupera palla il Napoli con Milik che vede in profondità, sulla destra del limite d’area Callejon. Taglio al bacio del polacco a trovare lo spagnolo il quale, però, calcia male verso la porta di Sepe. Palla alta sopra la traversa.

6′ Prova ad uscire dalla propria metà campo il Parma, guadagnando una rimessa laterale a centrocampo. Resta in possesso palla la squadra di Roberto D’Aversa.

4′ Cross di Malcuit dalla destra, dopo una splendida sventagliata di Koulibaly. Ha rinviato Gagliolo, in anticipo su Milik.

3′ Fallo di Gobbi su Callejon. Punizione insidiosa per il Napoli nella trequarti avversaria. La battuta dello stesso Callejon è ribattuta dalla difesa emiliana, tuttavia il Napoli mantiene il possesso palla.

2′ Subito contrasto falloso tra Milik e Kucka, con il giocatore del Parma che finisce a terra. Punizione già battuta dal Parma e Napoli che recupera immediatamente il pallone rimanendo nella metà campo emiliana.

1′ PARTITI: È il Parma che gioca il primo pallone della partita. Gli emiliani attaccano da sinistra verso destra.

Nel frattempo le squadre sono scese in campo. Tra pochi istanti il calcio d’inizio.

Grande ex del match è Carlo Ancelotti che ha giocato nel Parma (dal 1976 a al 1979) e lo ha allenato (secondo posto nella stagione 1996-1997).

L’avvicinamento a Parma-Napoli

All’andata il Napoli sconfisse 3-0 il Parma al San Paolo. Si tratta della sconfitta più larga subita in stagione dalla squadra di D’Aversa.

21 i precedenti al Tardini tra le due squadre tra Serie A e Serie B: 10 vittorie per gli emiliani (ultimo successo l’1-0 dell’annata 2013/2014), 7 vittorie per i campani (ultimo successo l’1-2 della stagione 2012/2013) e 4 pareggi.

I giocatori di entrambe le compagini hanno terminato la fase di riscaldamento e adesso si trovano nel sottopassaggio che conduce al terreno di gioco, pronte per l’ingresso.

In campo quest’oggi due squadre che vogliono e devono vincere per obiettivi di classifica, e stagionali, differenti.

Gentili lettori di Termometro Sportivo, buon pomeriggio e benvenuti alla cronaca in diretta di Parma-Napoli, posticipo delle 18 della 25a giornata di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Parma-Napoli

Classico 4-3-3 per il Parma di D’Aversa che schiera titolari a centrocampo, rispetto a quanto previsto nei giorni precedenti al match, Rigoni e il guineano Machin.

Anche Ancelotti schiera il solito 4-4-2 con un solo cambio rispetto alla vigilia: in difesa, a sinistra, gioca Hysaj dal primo minuto e non Ghoulam.

PARMA (4-3-3):Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Rigoni, Machin; Gervinho, Inglese, Biabiany. A DISPOSIZIONE: Frattali, Dimarco, Diakhate, Dezi, Davordzie, Brazao, Barillà, Gazzola, Schiappacasse, Siligardi, Sprocati. ALLENATORE: Roberto D’Aversa.

NAPOLI (4-4-2):Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Milik, Mertens A DISPOSIZIONE: Ospina, Karnezis, Chiriches, Ghoulam, Luperto, Diawara, Ounas, Verdi. ALLENATORE: Carlo Ancelotti.

ARBITRO: Daniele Chiffi

GUARDALINEE: Di Iorio – Del Giovane

QUARTO UOMO: Giua

VAR: Di Bello – Fiorito (assistente)

La preview di Parma-Napoli

Il match Parma-Napoli, valido per la 25a giornata di Serie A, andrà in scena domenica 24 febbraio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Tardini di Parma.

Sono passati 35 giorni da Sabato 19 Gennaio: quel giorno, allo stadio Friuli di Udine, il Parma di Roberto D’Aversa, rivelazione del campionato, batteva i padroni di casa dell’Udinese per 2-1 con reti di Inglese e Gervinho. Era la 20a giornata di Serie A e gli emiliani salivano a quota 28 punti, affacciandosi incredibilmente in zona Europa.

Le successive quattro gare, però, hanno portato un solo punto in casa Parma: certo, un punto prestigioso conquistato allo Stadium di Torino contro la Juventus (3-3), ma pur sempre un magro bottino.

Le tre sconfitte contro SPAL, Inter e Cagliari, non solo hanno allontanato Gervinho e compagni dalla zona Europa, ma hanno messo in luce i limiti della squadra: il Parma, infatti, crea tanto, si rende pericoloso in avanti, si porta spesso in vantaggio – anche di due reti – come contro la SPAL, ma alla fine subisce sempre la reazione dell’avversario che, nell’ultimo quarto d’ora, porta a casa la partita. È successo contro gli estensi in casa (2-3), contro i nerazzurri, sempre tra le mura amiche (0-1) e contro i sardi in trasferta nell’ultimo turno (2-1).

Domenica c’è il Napoli di Carlo Ancelotti, squadra a cui è impensabile concedere spazi e ripartenze, soprattutto nel finale di partita.

I partenopei, freschi di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League (se la vedranno contro gli austriaci del Red Bull Salisburgo), in campionato sono a secco da due partite: 0-0 contro Fiorentina e Torino.

La squadra di Ancelotti ha bisogno di gol e punti per provare, quantomeno, a stare al passo della Juventus, impegnata alle 15:00 nella trasferta di Bologna.

Parma-Napoli si prospetta un interessante posticipo!

Le probabili formazioni di Parma-Napoli

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany

ALLENATORE: Roberto D’Aversa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Milik, Mertens

ALLENATORE: Carlo Ancelotti

ARBITRO: Daniele Chiffi

GUARDALINEE: Di Iorio – Del Giovane

QUARTO UOMO: Giua

VAR: Di Bello – Fiorito (assistente)

Dove vedere Parma-Napoli in tv e streaming

La visione dell’incontro sarà disponibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202).

In streaming, è possibile vedere la partita tramite l’app SkyGo, per gli abbonati Sky, o in alternativa su NowTV per i non abbonati.

