Dove vedere Sassuolo-SPAL: diretta streaming, tv e probabili formazioni

Uno dei match in programma nella 25a giornata della Serie A 2018/2019 è Sassuolo-SPAL, che si disputerà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Si tratta di uno dei tanti derby emiliani che si giocano nella massima serie. Partita sentita e molto importante, fra due squadre che non stanno certamente attraversando un buon periodo.

Il Sassuolo infatti, da sorpresa della prima parte di stagione, si sta rivelando un mezzo flop. La squadra allenata da De Zerbi ha perso il bandolo della matassa, allontanandosi sensibilmente dalle zone europee. Il rischio di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere almeno al momento non c’è, però i neroverdi hanno davvero il potenziale per navigare in zone più nobili della classifica. Quindi questo derby assume un significato ancor più importante e nel suo piccolo diventa decisivo per il prosieguo della stagione. Nelle ultime cinque uscite di campionato, il Sassuolo ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Importanza ancor più grande a questo match deve darla la SPAL, a cui urgono punti per provare ad allontanarsi dalla zona calda. Gli estensi non vivono un momento – e più in generale una stagione – molto gioioso, nonostante l’exploit delle prime tre giornate di campionato, che tale è rimasto. Proprio un derby è stata l’ultima vittoria portata a casa dai ragazzi di Semplici, che in queste partite riescono ad esaltarsi ed ottenere punti molto pesanti. Nelle ultime cinque partite di campionato, la SPAL ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Il match d’andata fu vinto dal Sassuolo per 0-2, grazie alle reti di Adjapong e Matri.

Le probabili formazioni di Sassuolo-SPAL

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Peluso, Ferrari, Rogerio, Duncan, Magnanelli, Locatelli, Boga, Babacar, Djuricic

Allenatore: De Zerbi

SPAL (4-4-2): Viviano, Cionek, Felipe, Bonifazi, Fares, Valoti, Missiroli, Murgia, Kurtic, Paloschi, Petagna

Allenatore: Semplici

Dove vedere in tv e streaming Sassuolo-SPAL

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM