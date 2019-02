Diretta Sampdoria-Cagliari: streaming, tv, formazioni – risultato finale (1-0)

Il commento finale di Sampdoria-Cagliari

Alla Sampdoria è bastato un rigore di Quagliarella a metà ripresa per sbarazzarsi della pratica Cagliari. Bella partita quella andata in scena a Marassi che, nonostante la concessione molto generosa del penalty, è stata meritatamente vinta dai blucerchiati. Sardi che dopo il gol non sono riusciti a reagire.

Con questo successo la Sampdoria sale in classifica a quota 36 punti, mentre il Cagliari resta fermo a 24.

Man of the match: Alessio Cragno.

Anche per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito con noi la cronaca di Sampdoria-Cagliari. Un saluto e buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo di Sampdoria-Cagliari

90+6′ FULL TIME A MARASSI. Vittoria di rigore della Sampdoria sul Cagliari. A tra poco per il commento finale

90+4′ Ultimissime chance per il Cagliari

90+2′ GABBIADINI! Mancino dal limite deviato in corner da un avversario

90+1′ ASSEGNATI CINQUE MINUTI DI RECUPERO

89′ ULTIMO CAMBIO SAMPDORIA: RONALDO VIEIRA RILEVA DEFREL

86′ Quagliarella davanti a Cragno calcia fuori a gioco fermo, ma in realtà l’arbitro aveva lasciato proseguire l’azione. Il capitano di casa era comunque in offside netto

85′ Ultimi tentativi da parte del Cagliari, uscito però progressivamente dalla partita dopo il vantaggio blucerchiato

81′ Esordio in Serie A anche per il giovane centravanti cagliaritano Verde, che ha preso il posto dell’altro attaccante della primavera rossoblu e anch’egli esordiente, Doratiotto

80′ SECONDO CAMBIO SAMP: FUORI MURRU, AL SUO POSTO BERESZYNSKI

79′ Conclusione al volo da lontano di Pavoletti ma la palla finisce altissima

79′ ULTIMO CAMBIO CAGLIARI: DORATIOTTO LASCIA IL POSTO A VERDE

74′ SRNA! Conclusione volante dall’out di destra che termina però larga

73′ DOPPIO CAMBIO CAGLIARI: FARAGO’ E SRNA PRENDONO IL POSTO DI PADOIN E DEIOLA

72′ Cagliari in difficoltà, la Sampdoria prova ad approfittarne per raddoppiare

71′ GABBIADINI! Conclusione rasoterra murata da Ceppitelli

69′ Ora la squadra sarda è costretta dunque ad inseguire, con il tempo che passa velocemente. Superata la metà di secondo tempo

67′ Parapiglia causato dal capitano della Samp, il quale ha sbeffeggiato il portiere avversario che aveva a lungo protestato per l’assegnazione del penalty. Decisione dell’arbitro molto generosa

67′ Cragno intuisce ma non ci arriva. Tiro potente sulla sinistra

66′ GOL DI QUAGLIARELLA! VANTAGGIO SAMPDORIA!

65′ Ammonito Pellegrini per il fallo da rigore

65′ RIGORE SAMP! Pellegrini strattona Quagliarella irregolarmente e per l’arbitro è penalty

63′ CRAGNO MIRACOLOSO! INCREDIBILE PARATA! Tiro di Praet, Quagliarella devia ma Cragno compie un intervento storico. Poi si ripete su una conclusione successiva

60′ Siamo giunti all’ora di gioco. Risultato ancora bloccato sullo 0-0

57‘ Tornano ad alzarsi i ritmi in campo, dopo i primi minuti della ripresa giocati “tranquillamente”

56′ A terra Murru dopo un testa contro testa con Pavoletti

53′ PRIMO CAMBIO SAMPDORIA: E’ IL MOMENTO DI GABBIADINI, CHE PRENDE IL POSTO DI SAPONARA

50′ OCCASIONISSIMA SAMP! Rasoterra di Saponara dalla sinistra, Defrel calcia da due passi col mancino spedendo però il pallone alle stelle

48′ Ci prova Pellegrini da lontano ma il suo tiro non crea pericoli

46′ RIPARTITI. Primo possesso in favore del Cagliari

La cronaca del primo tempo di Sampdoria-Cagliari

45+3′ FINE PRIMO TEMPO. A tra poco per la ripresa

45+2′ SAPONARA! Tiro da posizione defilata sulla destra, che termina però largo dalla porta di Cragno

45+1′ ASSEGNATI DUE MINUTI DI RECUPERO

44′ Ci prova sempre Barella, il cui tiro viene ora murato dalla difesa sampdoriana. Murru evita il corner

41′ Si avvicina l’intervallo, con i padroni di casa che in questa fase di gioco provano a manovrare il pallone

38′ Ora è la Samp che prova la sortita offensiva, ma il Cagliari libera come può senza rischiare praticamente nulla

35′ Deiola viene graziato da Massimi, che è andato a rivedere l’intervento alla moviola. Il rosso sarebbe non sarebbe stato uno scandalo

34′ Deiola interviene malamente su Praet e viene ammonito. Intervento scomposto, rischio espulsione con il VAR

33′ AUDERO SALVA TUTTO SU PAVOLETTI! Imbeccata profonda di Barella per il centravanti ospite che prova il mancino venendo murato da Audero

31′ SALA! L’azione prosegue con il terzino di casa che impegna Cragno alla parata

31′ QUAGLIARELLA ROVINA TUTTO! L’attaccante sampdoriano ha una doppia chance importantissima, ma viene murato dalla difesa

30′ Si sono visti poco fin qui gli avanti di entrambe le formazioni, ben neutralizzati dalle due difese

26′ ANCORA BARELLA! Sponda di Ionita per il centrocampista sardo che prova una trivela dal limite terminata alta non di molto

24′ Superata la metà del primo tempo. Stiamo assistendo ad un bel match, giocato su ritmi alti fino a questo momento

22′ BARELLA! Sinistro in estirada dal limite dopo una respinta su corner, ma la palla è strozzata e termina a lato

20′ Grande idea di Jankto, che prova a servire un compagno in profondità eludendo la difesa cagliaritana ma non Cragno, che blocca in uscita

19′ Ekdal stende Barella beccandosi l’ammonizione. Diffidato, salterà il match contro la SPAL

16′ JANKTO SI DIVORA IL VANTAGGIO! Cross di Ekdal dalla destra, l’ex Udinese arriva in spaccata volante con il mancino ma impatta male il pallone da posizione favorevolissima. Cragno si ritrova il pallone tra le braccia e Cagliari graziato

13′ Suggerimento rasoterra dalla destra di Jankto per Saponara, che però cicca completamente il pallone

11′ CIGARINI! Destro dalla distanza che si alza di poco sopra la porta di Audero. Bella conclusione comunque per uno degli ex di giornata

10′ Bell’assist in profondità di Saponara per Quagliarella, con Cragno che legge alla perfezione il pericolo intercettandolo

8′ PAVOLETTI! Lancio lungo per il centravanti rossoblu, ma Audero lo anticipa in uscita con il piede all’ultimo istante

6′ Bell’inizio di gara per il Cagliari, che pressa la Sampdoria fin dal primo portatore di palla

4′ E’ rimasto a terra Sala, colpito per due volte in questi primissimi minuti di partita

3′ Bella cornice di pubblico a Marassi. Pomeriggio soleggiato quello genovese

1′ PARTITI. Il primo pallone è in favore della Sampdoria, cha attacca da destra verso sinistra. Cagliari in completo bianco da trasferta

L’avvicinamento a Sampdoria-Cagliari

12:28 Le squadre sono in campo

12:21 L’arbitro del match è l’esordiente Massimi di Termoli. Al VAR Mazzoleni

12:10 Sul fronte formazioni, formazione abbastanza classica per la Sampdoria. Mentre per il Cagliari vera e propria emergenza in attacco: fuori tutti i centravanti, ad accompagnare Pavoletti ci sarà il Primavera Doratiotto

12:00 Gentili lettori, buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE di Sampdoria-Cagliari

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Cagliari

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Praet; Saponara; Defrel, Quagliarella

Allenatore: Giampaolo

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Ceppielli, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Doratiotto, Pavoletti

Allenatore: Maran

La preview di Sampdoria-Cagliari

Il lunch match della 25a giornata della Serie A 2018/2019 è Sampdoria-Cagliari, che si disputerà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 12:30 allo stadio Ferraris di Genova.

Partita molto interessante quella del capoluogo ligue, che vedrà opporsi blucerchiati e rossoblu. Due squadre con obiettivi diversi, ma nessun esito appare scontato.

La Sampdoria si piazza attualmente proprio nel centro classifica ed è reduce da un periodo buio. Serve dunque ripartire, anche e soprattutto grazie all’apporto dei propri tifosi, per riacciuffare il treno Europa che, settimana dopo settimana, si allontana sempre di più. La sfida al club sardo sarà tutt’altro che facile, anzi, ma un altro stop confermerebbe quella crisi che dura ormai da qualche settimana a questa parte. Nelle ultime cinque uscite di campionato, la Sampdoria ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Momento non felice nemmeno per il Cagliari, che però almeno la scorsa settimana ha avuto una reazione d’orgoglio in casa sua. I punti che separano gli isolani dalla zona retrocessione non sono tanti, motivo per il quale non si può e non si deve assolutamente abbassare la guardia. Davanti a sé troverà una squadra che – come scritto sopra – non se la passa altrettanto bene. Vincere si può e si deve, ma i rossoblu partono, almeno sulla carta, sfavoriti in questa sfida. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Cagliari ha portato a casa una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

All’andata il match si concluse 0-0. I genovesi sbagliarono inoltre un rigore con Kownacki a pochi minuti dal triplice fischio finale.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella

Allenatore: Giampaolo

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Padoin; Barella, Ionita; Pavoletti

Allenatore: Maran

Dove vedere in tv e streaming Sampdoria-Cagliari

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

