Paolo Ruffini: moglie, età e vita privata. Chi è l’attore

A Livorno, nel novembre del 1978, nasce Paolo Ruffini. Simpaticissimo e coinvolgente, prima di arrivare sul grande schermo Paolo si fa conoscere grazie al programma MTV (dal 2002 al 2005). Dal successo riscosso sul grande pubblico, nel 2005 finalmente compare sul grande schermo con una serie di cinepanettoni: Natale a Miami, Natale a New York, Natale a Rio, Un’estate ai Caraibi. Fortunatamente non ci sono solo cinepanettoni in serbo per Ruffini. Partecipa, infatti, anche ad altri film e nel 2013 fa il suo debutto in regia con la commedia Fuga di cervelli. Il successo è tale che seguirà un secondo film, nel 2014, Tutto molto bello.

Dal 2003 è attivo anche in teatro, carriera che ultimamente prosegue con il Paolo Ruffini Show. Infine, la sua simpatia e la sua capacità di condurre lo hanno portato a co-presentare il noto programma Colorado per diverse edizioni. Nell’ultima, pare vi sia stata una svolta inaspettata.

A Colorado, Ruffini si innamora e lascia la moglie

L’attore, dal 2007 al 2015, è stato sposato con l’attrice Claudia Campolongo, presente anche nel suo film Fuga di cervelli. La causa del divorzio sarebbe l’arrivo di un nuovo amore per Paolo: Diana Del Bufalo. Nel 2015, il comico e conduttore è alle prese con Colorado, programma che conduce assieme a Diana Del Bufalo. I due si sarebbero innamorati sulle scene di Colorado iniziando prima una storia segreta, venuta poi allo scoperto quando Paolo ha deciso di lasciare la moglie per amore di Diana.

Un amore che, partito “con il botto”, ha avuto una piccola battuta d’arresto quando la giovane lo ha lasciato per un chirurgo plastico. La separazione, però, non è durata a lungo e ora i due hanno annunciato il ritorno del loro amore. “L’evoluzione di ogni coppia è diversa”, dice ora l’attrice. “A noi, al contrario di quel che si può pensare, questa pausa è servita molto. Dopo quel momento buio, se proprio vogliamo chiamarlo così, ci amiamo molto di più. Oggi sto cercando di essere più discreta sulla mia storia con Paolo”. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia ora convive a Milano.

