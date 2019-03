Saranno famosi: Eder Militao, il difensore sulle orme di Pepe

Ritorna la nostra rubrica che va alla scoperta dei calciatori giovani più promettenti del panorama internazionale. Questa volta andiamo in Portogallo, ad Oporto, a scoprire l’ennesimo colpaccio del Porto.

LEGGI ANCHE: Saranno famosi: Mikel Oyarzabal, il Federico Chiesa spagnolo



Saranno famosi: la carriera di Eder Militao

Eder Gabriel Militao nasce il 18 gennaio 1998 a Sertaozinho, in Brasile, figlio di un ex calciatore. Cresce nelle giovanili del Sao Paulo, squadra con cui esordisce il 14 maggio del 2017 contro il Cruzeiro. Nella squadra brasiliana gioca solo per un anno, poiché nell’estate scorsa viene prelevato dal Porto per 4 milioni. Dai “dragoni” avrebbe dovuto essere un’alternativa a Mbemba e all’esperto Felipe, ma con un’enorme personalità è riuscito presto ad imporsi nei lusitani, diventando imprescindibile. Un colpaccio per i portoghesi, perché alla sua prima stagione in Europa il brasiliano colleziona 32 presenze tra campionato e coppe e segnando 3 gol. Lo scorso settembre esordisce con la Seleçao.

Le sue prestazioni sono talmente eccezionali che su di lui si pongono gli occhi di big come Juventus, Real Madrid, Manchester City ed Inter. I blancos sarebbero addirittura disposti a spendere 50 milioni per il brasiliano, in una operazione che non può non ricordare quella che coinvolse le stesse squadre per Pepe. In Champions League, nella partita a Roma, il brasiliano è stato il migliore dei suoi, riuscendo ad arginare i giallorossi.

Saranno famosi: le caratteristiche tecniche di Militao

Militao è un difensore centrale molto fisico, dall’alto dei suoi 186 centimetri. Nonostante ciò è dotato di ottima velocità, il che lo fa un calciatore completo. È un giocatore polivalente, in grado di ricoprire tutti i ruoli della difesa a 4 tranne quello di terzino sinistro. Inoltre sa giocare anche come mediano davanti alla difesa.

Militao è formidabile nel posizionamento, nella lettura difensiva, nell’uno contro uno, nel gioco aereo e, come detto prima, per forza fisica e velocità. È anche abilissimo nell’impostare il gioco. Come caratteristiche in patria ricorda Lucio.

Nonostante la giovane età, è intelligente, astuto e concreto e sembra aver assorbito l’esperienza dei compagni più esperti per diventare un calciatore migliore.

Il Porto ancora una volta sembra aver scoperto un talento formidabile, che ben presto potrebbe diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM