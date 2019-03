Carnevale di Cento 2019: biglietti, programma e carri. Il calendario

Il Cento Carnevale d’Europa sfila nel centro storico della Città di Cento, dove le splendide creature di cartapesta fanno il loro spettacolo di maschere e gruppi in costume ogni domenica di carnevale (10-17-24 febbraio e dal 3-10 marzo) dalle ore 14:00 alle ore 18.30.

L’ultima domenica di Carnevale ci sarà il Gran Finale con la proclamazione e premiazione del carro vincitore e nel piazzale della Rocca avrà luogo il rogo di Tasi, la maschera tradizionale del Carnevale di Cento.

Quando è Carnevale 2019 in Italia: data e differenza Romano-Ambrosiano

Carnevale di Cento: per l’edizione 2019

I carri di prima categoria in sfilata saranno, secondo l’ordine di classifica dell’edizione del 2018. Sfileranno per primi i campioni I Toponi con “Vola solo chi osa farlo!”. Continueranno I Ragazzi del Guercino con “Banco tira tutto”. I Fantasti100, presenteranno “L’Ultimo viaggio” e i Mazalora metteranno in scena “I sette vizi Capitali”. Per finire ci saranno Il Risveglio con “Ritorno alle origini”.

Ogni domenica di sfilate, oltre all’incredibile spettacolo dei Giganti di cartapesta e delle loro meravigliose coreografie, saranno presenti tanti testimonial nazionali e internazionali.

Si potrà assistere allo spettacolo sul palco centrale di piazza Guercino. Oltre agli spettacoli in sfilata, il Cento Carnevale d’Europa si arricchisce anche di altri eventi che offrono tante interessanti proposte. Da eventi sportivi, a iniziative enogastronomiche e incontri didattici.

Biglietti: informazioni e costi

Il biglietto intero costa 15,00 euro, mentre i bambini sotto il 1,20 m entrano gratuitamente. Per quanto riguarda i gruppi organizzati (almeno 25 persone) il biglietto d’ingresso costa 11,00 euro a persona con previa prenotazione obbligatoria attraverso l’indirizzo: [email protected]

Le proposte tra cui scegliere saranno molte per trascorrere nel migliore dei modi questa indimenticabile festa.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM