Primarie centrodestra 2019: risultati Bari e Foggia, ecco chi ha vinto

Domenica 24 febbraio 2019 è stata una giornata politicamente intensa in Puglia. Infatti sia a Bari che a Foggia si sono svolte le primarie centrodestra 2019. La coalizione ha chiamato a raccolta i propri elettori ed i propri simpatizzanti per scegliere il candidato sindaco che dovrà rappresentare la coalizione nei due comuni che andranno al voto nella prossima primavera. Ricordiamo che, oltre alle elezioni europee, il 2019 sarà un anno in cui si rinnoveranno molti consigli comunali con l’elezioni di tanti sindaci.

Primarie centrodestra 2019, la sfida a Bari tra Di Rella, Romito e Melchiorre

Partiamo dalla sfida nel comune capoluogo. L’attuale sindaco di Bari è Antonio Decaro, esponente del Partito Democratico. Il centrosinistra punta nuovamente su di lui. Mentre la competizione di centrodestra è stata animata da Pasquale Di Rella, già presidente del consiglio comunale barese e componente della maggioranza di centrosinistra, passato da tempo all’opposizione. La sua candidatura è stata sostenuta da liste civiche e Forza Italia. Oltre a lui il candidato della Lega Fabio Romito. E Filippo Melchiorre di Fratelli d’Italia.

Primarie centrodestra 2019, a Foggia candidati Landella, Miranda, Iaccarino

Tre i candidati anche nel capoluogo foggiano. A contendersi la candidatura in casa centrodestra il sindaco uscente Franco Landella col sostegno di Forza Italia. E gli altri due sfidanti: Luigi Miranda, presidente del consiglio comunale, col sostegno della Lega. E Leonardo Iaccarino per conto dell’UDC.

Primarie centrodestra 2019, successo di pubblico

Le cronache del voto hanno raccontato un grande successo di partecipazione per le primarie sia a Bari che Foggia. Aspettando i risultati definitivi si dovrebbe essere andati vicini alle 15.000 presenze in entrambi i comuni capoluoghi. Certamente un dato incoraggiante per la coalizione anche in vista del turno del voto amministrativo.

Primarie centrodestra 2019, risultati definitivi: vincenti Di Rella a Bari e Landella a Foggia

Bari risultati definitivi: il candidato più votato è stato Pasquale Di Rella. Con oltre il 50% ha sconfitto Fabio Romito e Filippo Melchiorre.

In termini di preferenze Pasquale Di Rella ha avuto 7.087 voti per una percentuale del 50,99%. Fabio Romito ha raccolto 3992 voti corrispondenti al 28,7%. Infine 2663 voti per Filippo Melchiorre col 19,6%.

Foggia risultati definitivi: in totale hanno votato 13258 elettori. Primo con 5672 voti Franco Landella (43,85%). A seguire Luigi Miranda con 3914 voti ed una percentuale del 30,26%. Terzo con 3348 voti Leonardo Iaccarino con una percentuale del 25,89%.

