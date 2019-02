Pensioni ultime notizie: Di Maio “Quota 100 non è la panacea”

Sulle pensioni ultime notizie riguardano le recenti dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio su Quota 100 e reddito di cittadinanza, due interventi che non bastano da soli a scacciare la crisi e che non rappresentano la panacea di tutti i mali. Allo stesso tempo si avvicina il termine ultimo per presentare le domande di cessazione dal servizio e accedere alle forme di pensionamento anticipato, come Quota 100 e Opzione Donna.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 non è misura anticrisi

In occasione dell’evento Etichetta Day di Coldiretti, il ministro delle Politiche Sociali Luigi Di Maio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle misure attuate dall’attuale legislatura e sulle manovre in atto per scongiurare i fantasmi di una eventuale futura crisi. “I nostri obiettivi di crescita e sviluppo economico ci consentono di evitare una Manovra bis”, ha affermato il vicepremier pentastellato. Che ha poi ricordato come il reddito di cittadinanza e Quota 100 non siano “la panacea di tutti i mali per uscire dalla crisi”.

Per questo “ci sono 5 miliardi di investimenti che abbiamo messo nella Legge di Bilancio e ci permetteranno di aprire nuovi cantieri e dare nuovo lavoro alle persone”. Inoltre, “c’è il miliardo di euro per le startup italiane e c’è anche la semplificazione”. Per uscire dalla crisi il modo c’è ed è quello di “attuare il prima possibile i decreti approvati in Consiglio dei Ministri”.

In quale sistema si inseriscono allora il reddito di cittadinanza e Quota 100? Semplici misure di sostegno? O sono due misure comunque correlate alla crisi e alla sua risoluzione? Per Di Maio le due misure sono state introdotte “per affrontare gli effetti della crisi di tutti questi anni”. Il calo della domanda interna sarebbe infatti determinato dalle fasce della popolazione che “non riescono più a comprare da mangiare e questo colpisce anche le filiere”.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 e opzione donna, scadenza domanda in arrivo

Si avvicina il termine di scadenza di presentazione delle domande per accedere alla pensione anticipata, considerando come questa anche l’accesso a Quota 100 e a Opzione Donna. Giovedì 28 febbraio sarà infatti il termine ultimo per chi ha maturato i requisiti richiesti dalle forme di pensionamento anticipato al 31 dicembre 2018.

Quota 100 : 62 anni di età e 38 anni di contributi;

: 62 anni di età e 38 anni di contributi; Opzione donna: 58 anni di età (59 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni d contributi.

Le domande di cessazione andranno presentate entro questa scadenza tramite il portale Istanze Online. Per ciò che concerne le domande di pensione, queste possono essere inoltrate sul sito web dell’Inps, per mezzo di Patronato o telefonando ai numeri del Contact Center.

