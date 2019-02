Sondaggi elettorali Emg: Lega in calo, il M5S respira

Nella settimana che ha preceduto il voto in Sardegna, Emg ha rilasciato i dati del suo ultimo sondaggio nel consueto appuntamento di giovedì mattina con Agorà. I dati riservano qualche sorpresa, soprattutto per quanto riguarda le forze politiche che compongono la maggioranza di governo. A differenza degli altri istituti, Emg dà la Lega in perdita dello 0,7% al 30,7%. Il Movimento 5 Stelle è invece in crescita dello 0,2 al 24,8%. I punti di distacco tra i due alleati si riducono ad otto. Mentre scriviamo, gli exit poll in Sardegna registrano un crollo dei consensi per il M5S. Si vedrà quindi in settimana se questa ennesima sconfitta pentastellata in territorio locale avrà ripercussioni anche sulle intenzioni di voto nazionali.

Sondaggi elettorali EMG: FDI sopra il 5%

Il resto del centrodestra guadagna lì dove il Carroccio perde. Forza Italia segna quasi un punto percentuale in più rispetto alla rilevazione del 14 febbraio, e sale al 10,3%. Bene anche Fratelli d’Italia che sfonda la soglia del 5% (5,2).

Sondaggi elettorali EMG: passo indietro del centrosinistra

Il centrosinistra fa invece un piccolo passo indietro ma unito rimane ancora davanti al Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico flette leggermente e passa dal 18 al 17,9%. Rimane stabile al 3% Più Europa mentre gli altri partiti dell’area insieme segnano un buon 4%. In totale il centrosinistra raccoglie il 24,9% dei consensi. Chiude la classifica Potere al Popolo che vede i suoi voti calare dal 2 all’1,6%.

Sondaggi elettorali Emg: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 19 febbraio. Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni. campione: 1.802 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 90%); rifiuti/sostituzioni: 192 (tasso di rifiuti: 10%). Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.802 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 90%); rifiuti/sostituzioni: 192 (tasso di rifiuti: 10%). Metodo raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel.

