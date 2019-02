Calendario semifinali Coppa Italia 2019: orari partite andata e ritorno

La tanto attesa Coppa Italia torna in campo martedì 26 Febbraio con l’ andata della prima delle due semifinali Lazio – Milan. Il giorno successivo, mercoledì 27 Febbraio, ci sarà invece Fiorentina – Atalanta. La data prevista per il ritorno delle semifinali è Mercoledì 24 Aprile.

Calendario semifinali Coppa Italia 2019: Lazio – Milan

La prima semifinale di Martedì 26 Febbraio sarà Lazio – Milan e verrà disputata alle ore 21:00.

Lazio: stato della squadra

Lazio che arriva più motivata che mai a questa semifinale dopo la tanto sofferta vittoria contro l’ Inter di Spalletti. Partita bloccata fino al minuto ‘108 quando i biancocelesti riescono a trovare il vantaggio con il gol del bomber Ciro Immobile. Sembra fatta quando, al 122esimo minuto, viene assegnato un calcio di rigore a favore dei nerazzurri. Mauro Icardi trasforma con freddezza il penalty portando la sua squadra ai calci di rigore. Lazio che riesce a passare alle semifinali dopo i rigori sbagliati da L.Martinez e Nainggolan.

Milan: stato della squadra

Milan che accede alle semifinali dopo un’ottima prestazione contro il Napoli di Ancelotti. Partita che si sblocca infatti dopo appena 10 minuti di gioco con il gol del pistolero Krzysztof Piatek che viene pescato dall’ ottimo lancio di Laxalt. Rossoneri trascinati dall’ infermabile Piatek che, su assist di Paquetà, trova la doppietta al 27esimo minuto. Partita che finisce sul risultato di 2-0.

Il match tra Lazio e Milan sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1. Sarà possibile vedere l’ incontro anche in streaming tramite il portale Rai Play.

Calendario semifinali Coppa Italia 2019: Fiorentina – Atalanta

La semifinale di Mercoledì 27 Febbraio sarà Fiorentina – Atalanta e verrà disputata alle ore 21:00.

Fiorentina: stato della squadra

Fiorentina che arriva in semifinale più carica che mai dopo la vittoria schiacciante su una Roma in difficoltà. Viola trascinati da uno scatenato Federico Chiesa che apre le danze dopo appena 7 minuti di gioco grazie all’ assist di Mirallas. L’attaccante viola classe ’97 trova la doppietta personale dopo poco più di 10 minuti dal primo goal sempre su assist di Mirallas. Roma che prova a reagire con il gol di Kolarov al 28esimo minuto su assist di El Shaarawy. Fiorentina che domina la partita e trova il terzo gol della gara con L.Muriel al 33esimo minuto. Al 66esimo minuto va a segno M. Benassi su assist di Muriel. Passano meno di 10 minuti quando, al 74esimo Chiesa trova la sua tripletta personale su assist di Benassi. Viola che continuano a segnare con G. Simeone che mette a segno una doppietta segnando al 79esimo e al 89esimo minuto. Partita che finisce sul risultato di 7-1 per i viola.

Atalanta: stato della squadra

Atalanta che si aggiudica un posto in semifinale dopo aver battuto la Juventus di Allegri. Partita che, contro i pronostici, finisce con la vittoria dell’ Atalanta per 3-0. Il primo gol del match viene messo a segno al 37esimo minuto da T. Castagne che batte Szczesny. Radoppio Atalanta al 39esimo con il potente tiro di Duvan Zapata dal limite dell’ area dopo l’ assist di Pasalic. A chiudere definitivamente i giochi è ancora Zapata che all’86esimo approfitta di una dormita della difesa bianconera per segnare il gol del 3-0.

Il match tra Fiorentina e Atalanta sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1. Sarà possibile vedere l’ incontro anche in streaming tramite il portale Rai Play.

