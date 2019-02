Dove vedere Lazio Milan in diretta tv e streaming

Martedì 26 Febbraio alle 21:00 si gioca l’ andata delle semifinali di Coppa Italia che vedrà scontrarsi Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Gennaro Gattuso. Si prospetta un incontro ad altissimi livelli tenendo conto di quanto dimostrato dalle due squadre fin’ora in Coppa Italia come in Campionato. Occhi puntati sui due bomber Ciro Immobile (Lazio) e Krzysztof Piatek (Milan). Le due squadre si erano scontrate anche nelle semifinali della scorsa Coppa Italia; ad avere la meglio in quell’ occasione era stato il Milan.

Dove vedere la Coppa Italia 2018-19 in diretta TV o streaming

Lazio: stato della squadra

Lazio che arriva più motivata che mai a questa semifinale dopo la tanto sofferta vittoria contro l’ Inter di Spalletti. Partita senza reti fino al minuto ‘108 quando i biancocelesti riescono a trovare il vantaggio con il gol del bomber Ciro Immobile. Sembra fatta quando, al 122esimo minuto, viene assegnato un calcio di rigore a favore dei nerazzurri. Mauro Icardi trasforma con freddezza il penalty, battendo Strakosha che aveva battezzato l’angolo, portando la sua squadra ai calci di rigore. Lazio che riesce a passare alle semifinali dopo i rigori sbagliati da L.Martinez e Nainggolan.

Milan: stato della squadra

Milan che accede alle semifinali dopo un’ottima prestazione contro il Napoli di Ancelotti. Partita che si sblocca dopo appena 10 minuti di gioco con il gol del pistolero Krzysztof Piatek che, pescato dall’ ottimo lancio di Laxalt, si ritrova davanti Meret e piazza il pallone dove il portiere non può arrivare. Rossoneri trascinati dall’ infermabile Piatek che, su assist di Paquetà, batte la difesa partenopea trovando la doppietta al 27esimo minuto. Napoli che cerca di recuperare la partita che finisce però sul risultato di 2-0 al triplice fischio finale.

Martedì 26 Febbraio alle 21:00 si gioca l’ andata delle semifinali di Coppa Italia che vedrà scontrarsi Lazio e il Milan. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

