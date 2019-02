Dove vedere Fiorentina Atalanta in diretta tv o streaming

Dove vedere Fiorentina Atalanta in diretta tv o streaming

Mercoledì 27 Febbraio alle 21:00 si gioca l’ andata delle semifinali di Coppa Italia che vedrà scontrarsi la Fiorentina di Pioli e l’ Atalanta di Gasperini. Interessante incontro ad armi pari tra due squadre che fin’ora hanno dimostrato molto sia in Campionato che in Coppa Italia. Riflettori puntati sulle due giovani promesse, Duvan Zapata (ATA) e Federico Chiesa (FIO).

Dove vedere la Coppa Italia 2018-19 in diretta TV o streaming

Fiorentina: stato della squadra

Fiorentina che arriva in semifinale convinta delle proprie capacità dopo la vittoria schiacciante su una Roma inerte. Viola trascinati da un infiammato Federico Chiesa che apre le danze dopo appena 7 minuti di gioco grazie all’ assist di Mirallas. L’attaccante viola classe ’97 trova la doppietta dopo poco più di 10 minuti dal primo goal ancora su assist di Mirallas. Roma che prova (invano) a tenere testa ai toscani con il gol di Kolarov al 28esimo minuto su assist di El Shaarawy. Fiorentina che domina la partita e trova il terzo gol della gara con L.Muriel al 33esimo minuto. Al 66esimo minuto va a segno M. Benassi su assist di Muriel. Dopo meno di 10 minuti, al 74esimo Federico Chiesa trova la sua tripletta personale su assist di Benassi. Viola che continuano a segnare con G. Simeone che mette a segno una doppietta segnando al 79esimo e al 89esimo minuto. Partita che finisce sul risultato di 7-1 per i viola.

Atalanta: stato della squadra

Atalanta che si aggiudica un posto in semifinale dopo aver battuto la Juventus di Allegri per 3-0. Partita che contro i pronostici vede quindi la capolista fuori dalla Coppa Italia, competizione che vinceva ormai da 4 edizioni consecutive. Il primo gol del match viene messo a segno al 37esimo minuto da T. Castagne che batte Szczesny con un tiro piazzato. Radoppio Atalanta al 39esimo con il potente tiro di Duvan Zapata che buca la rete dal limite dell’ area dopo l’ assist di Pasalic. A chiudere definitivamente il match è ancora Zapata che all’86esimo approfitta di una dormita della difesa bianconera per segnare il gol del 3-0.

Dove vedere Fiorentina Atalanta in diretta tv e streaming

Mercoledì 27 Febbraio alle 21:00 si gioca l’ andata delle semifinali di Coppa tra Fiorentina e il Atalanta. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM