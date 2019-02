Caos Real Madrid: rottura totale tra Bale e compagni

L’ennesima tensione in un’annata complicata come quella di quest’anno per il Real Madrid. È rottura totale fra Gareth Bale e lo spogliatoio dei Blancos, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo”AS“.

Ormai emarginato dal gruppo, la situazione appare più che mai tesa in casa Real, nel momento più delicato della stagione. Si può quindi parlare a tutti gli effetti di un “Caso Bale“.

Caso Bale: cos’è successo

È successo tutto durante la partita di Liga in trasferta contro il Levante.

Il gallese ha realizzato il rigore decisivo per la vittoria dei Blancos, portando il risultato sul 2 a 1. L’attaccante gallese, tuttavia, dopo aver segnato il gol dal dischetto ha rifiutato l’abbraccio col compagno di squadra Lucas Vazquez. Un gesto di stizza a tutti gli effetti, nei confronti del compagno che voleva festeggiare con lui.

Ma non solo. Negli ultimi giorni ad alimentare il caso ci sarebbero state altre dichiarazioni sul suo conto, da parte di altri compagni di squadra. I compagni di squadra Marcelo e Courtois, in particolare, non hanno avuto mezzi termini, definendo il gallese come un “isolato” che non avrebbe alcuna intenzione di integrarsi nel gruppo madridista. A testimonianza di questo, a detta del terzino brasiliano, l’esterno ex Tottenham non avrebbe imparato una parola in spagnolo in oltre 5 anni di permanenza in quel di Madrid.

E non è finita qui. Sempre secondo alcune indiscrezioni il talento della nazionale gallese sarebbe stato ribattezzato dai compagni “il golfista” e non ha preso parte, come il compagno Kroos, alla cena di squadra.

Caso Bale: è rottura totale coi compagni

La lunga lista di commenti da parte dei compagni di squadra ha infastidito e non poco il gallese, che non accetta di essere screditato dallo spogliatoio, specie per quel che concerne la sua vita privata.

In estate il campione delle Merengues era sul piede di partenza, visto il rapporto non di certo idilliaco con l’ex allenatore dei Blancos Zinedine Zidane. L’addio del mister e la partenza di Cristiano Ronaldo, tuttavia, videro il numero 11 del Real rimanere alla corte di Florentino Perez. Nella speranza di un cambio di marcia con la squadra.

L’annata sottotono che sta vivendo il Real, però, non solo non avrebbe cambiato nulla rispetto alla stagione passata, ma anzi ha peggiorato e non poco la situazione. Il malumore, insomma, non fa che crescere e il gesto in occasione del gol contro il Levante ne è l’ennesima prova.

Un segnale eloquente, a testimonianza della rottura fra lo spogliatoio e Gareth Bale, ormai totale.

