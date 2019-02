Christian Solinas: chi è il Presidente Regione Sardegna. Biografia e laurea

Christian Solinas è il nuovo Presidente della Regione Sardegna. Segretario del Partito Sardo d’Azione dal 2015, il candidato della coalizione di centrodestra è stato sostenuto da ben 11 liste, politiche e civiche. E, in primis, dalla Lega, nonché da Forza Italia e Fratelli d’Italia, riproponendo quell’alleanza che si era presentata alle politiche del 2018. Elezioni che eleggevano a senatore anche lo stesso Solinas.



Christian Solinas: chi è il neo Presidente della Regione Sardegna

Ma chi è il neo presidente della Sardegna?

Cagliaritano, classe ’76. Piccolo imprenditore con diploma classico, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza qualche mese fa. Si è infatti laureato presso l’Università di Sassari lo scorso dicembre. A proposito di titoli di studio universitari, nell’attuale curriculum di Solinas non appare la laurea conseguita, nel 2006, presso il “Leibniz Business Institute” del New Mexico (Usa), da lui più volte dichiarata ma non riconosciuta dal Miur.

Passando alla carriera politica, il neo governatore ha iniziato come consigliere comunale (dal 1997 al 2006) presso il Comune di Capoterra (CA). È poi stato assessore dei trasporti nella Giunta Cappellacci (2009 – 2014), oltre che consigliere regionale nelle ultime due legislature, dimettendosi dall’assemblea sarda nell’aprile scorso a seguito della sua elezione in Senato.

Christian Solinas: la sua carriera politica, dal consiglio comunale al Senato

Come assessore ai Trasporti è stato accusato di aver portato al fallimento la Saremar. La piccola società di navigazione sarda, che collegava le isole minori della Sardegna come La Maddalena e l’Isola di San Pietro, ha chiuso nel 2016 dopo un tentativo di nazionalizzazione al fine di contrastare il caro traghetti.

Come senatore, Solinas è membro della Commissione Bilancio e della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali (ne è diventato vicepresidente il 14 dicembre scorso).



Infine, dall’11 luglio è vice presidente del suo gruppo parlamentare: Lega – Salvini premier – Partito Sardo d’Azione. Risultati elezioni Sardegna a questo link

