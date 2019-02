Risultati elezioni Sardegna 2019: i consiglieri regionali eletti. Dati liste

Assodata la vittoria del centrodestra alle elezioni Sardegna 2019 vanno valutati i voti alle singole liste. E poi all’interno delle singole liste le preferenze dei candidati al consiglio regionale. Il ritardo con cui si procede allo spoglio non consente ancora di delineare uno scenario preciso. Al momento – con i risultati ancora non definitivi – siamo in grado di comunicare i partiti più o meno votati all’interno della singole coalizioni. Aggiorneremo, man mano saranno disponibili i risultati, con seggi e nomi dei consiglieri regionali eletti.

Risultati elezioni Sardegna 2019, Lega primo partito del centrodestra

Considerano il risultato di 1407 sezioni sul totale delle 1840 possiamo, come anticipato, dare per assunta la vittoria di Solinas a presidente della Regione Sardegna. Christian Solinas è al momento poco sotto il 50% delle preferenze.

I partiti della coalizione. Lega Salvini – Sardegna prima forza politica della coalizione con l’11,6%. Secondo il Partito sardo d’azione col 10,1%. E terzo Forza Italia con l’8,1%.

Abbastanza staccati gli altri movimenti e partiti a supporto del centrodestra. Riformatori Sardi 4,9%. E poi Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale con il 4,7%. Sardegna20venti – Tunis è 4,2. Pro Sardinia – Unione di Centro al 4,0%. Ancora più dietro Fortza Paris con l’1,5%. Sardegna Civica all’1,4%. Partito Uds – Unione dei Sardi penultimo con l’1,1%. Il partito meno votato della coalizione è quello che fa capo a Parisi cioè Energie per l’Italia – Sardegna che chiude con lo 0,6%.

Risultati elezioni Sardegna 2019, centrosinistra

Al momento Zedda viaggia intorno al 33% dei consensi. Raccoglie più voti della sua coalizione. Vediamo in rapporti di forza interni al centrosinistra nel voto sardo. Primo partito è il Partito Democratico della Sardegna (Pd) al 13,4%. Secondo Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente col 4%. E poi la forza politica Campo Progressista Sardegna con il 3,3%. Sotto il 3% ci sono – per ora – Noi, la Sardegna con Massimo Zedda al 2,9%. Futuro Comune con Massimo Zedda col 2,7%. E ancora Sardegna in Comune con Massimo Zedda al 2,3. Più bassi i Cristiano Popolari Socialisti con l’1,4%. Ed infine il Progetto Comunista per la Sardegna allo 0,4%

Risultati elezioni Sardegna 2019, terzo il M5S

Il Movimento 5 Stelle è terzo con la candidatura di Francesco Desogus. Il candidato alla presidenza ha raccolto l’11,0%. Mentre la lista dei 5 Stelle è al 9,4%.

Intorno al 3,5% Paolo Giovanni Maninchedda candidato con la lista Partito dei sardi. Mentre è più dietro Mauro Pili di poco sopra il 2% con Sardi liberi. Chiudono Andrea Murgia sotto il 2% con la lista Autodeterminazione (1,9%). E Vindice Mario Lecis di Rifondazione – Comunisti Italiani – Sinistra Sarda con lo 0.6%.

