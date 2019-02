Sondaggi elettorali, il Movimento 5 Stelle ferma la propria caduta e recupera mezzo punto

Settimana senza enormi variazioni quella appena trascorsa dal punto di vista dei sondaggi elettorali.

Secondo gli ultimi reallizati per il tg di La7 è la Lega a perdere qualche decimale e invece il Movimento 5 Stelle a guadagnarne.

È una inversione di tendenza o un semplice stop al declino che da diversi mesi affligge il partito di Di Maio?

I risultati delle elezioni sarde farebbero propendere per la seconda ipotesi.

Non ci sono sostanziali miglioramenti per il PD né per Forza Italia, che anzi arretra dopo i recuperi delle ultime settimane.

Sono i partiti più piccoli come +Europa o quelli sotto l’1% a mettere a segno dei progressi.

Ma guardiamo ai numeri raccolti con metodo Cati-Cawi-Cami da Swg su un campione di 1500 intervistati

Sondaggi elettorali SWG, la Lega perde qualche decimo

A dispetto dell’ottimo periodo trascorso dalla Lega, da mesi in testa alle preferenze degli italiani, questa settimana il partito di Salvini regista un piccolo calo di tre decimi, che lo porta al 33,2%,

È invece il Movimento 5 Stelle che si ritrova in aumento, di mezzo punto. Raggiunge il 22,6%, comunque un livello di più di dieci punti inferiore a quello delle elezioni del marzo 2018 e certo molto deludente.

Il PD rimane sostanziosamente fermo, al 18,5%, un decimo al di sotto di settimana scorsa, e alcuni decimi più in basso dell’anno scorso.

Forza Italia perde tre decimi portandosi al 8,7%. Anche Fratelli d’Italia arretra, del 0,2%. È ora al 4,3%.

Nel complesso il centrodestra arretra del 0,8% al 46,2%.

+Europa crescendo di due decimi supera di nuovo la soglia del 3% andando al 3,1%, mentre Mdp, Sinistra italiana, Potere al Popolo risultano in ascesa solo di uno 0,1%, raggiungendo i primi due il 3%, l’ultimo il 2,3%.

All’1% Verdi e Italia in Comune, giù del 0,2%, mentre guadagnano due decimali i partiti sotto l’1%

In calo di un punto al 30,9% la proporzione degli astenuti

