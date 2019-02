Pensioni ultime notizie: pensione anticipata Quota 100, incontro urgente

Sulle pensioni ultime notizie riguardano l’incontro che i sindacati hanno chiesto con urgenza al Miur. Lo scopo è quello di superare le criticità presentate dalle disposizioni legate alla domanda di pensionamento anticipato. L’oggetto del discorso è la circolare Miur n. 4644 del 1° febbraio 2019. Qui si forniscono le indicazioni operative legate alla domanda di cessazione del servizio dal 1° settembre 2019. Nonché le istruzioni legate all’applicativo Nuova Passweb per la sistemazione dei conti assicurativi dei dipendenti da parte dell’Amministrazione.

Pensioni ultime notizie: nuova Passweb, cosa dice la circolare Miur

Nella circolare del Miur sopraccitata si legge che per i pensionamenti scuola anno 2019, “gli Ambiti territoriali provinciali del Miur o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l’applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l’Istituto e le pubbliche amministrazioni”. Le posizioni, informa il Miur, dovranno essere sistemate entro la data ultima del 31 marzo 2019. Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare l’applicativo nuova Passweb, allora sarà necessario che gli Ambiti territoriali/istituzioni scolastiche aggiornino con cadenza settimanale e sempre entro il 31 marzo 2019 i dati sul sistema SIDI. Ciò allo scopo di permettere all’Inps di consultare e usare le informazioni.

Pensioni ultime notizie: pensione anticipata, le segnalazioni dei sindacati

I sindacati hanno quindi pubblicato una nota unitaria per superare le criticità presentate dalle disposizioni legate alla domanda di pensionamento anticipato, Quota 100 e Opzione Donna. I sindacati, come riportato da Orizzonte Scuola, hanno sottolineato che nella nota Miur, relativamente all’utilizzo della piattaforma Passweb, non si fa riferimento a un obbligo per le istituzioni scolastiche. Bensì si fa un generico riferimento alle scuole in alternativa agli ambiti territoriali. Da qui la pronuncia di alcune segnalazioni.

Innanzitutto in alcune regioni la circolare non è stata trasmessa dall’USR alle scuole, comunque obbligate a verificare le posizioni assicurative dei dipendenti. Inoltre le richieste possono anche riguardare cessazioni dal servizio che non hanno nulla a che vedere con il contenuto del DL 4/2019. I sindacati segnalano inoltre una carenza di organici negli uffici di segreteria degli istituti scolastici, fattore che rallenta e complica il lavoro da svolgere. A proposito della piattaforma Passweb, invece, alcune scuole hanno segnalato moltissime criticità date anche da una mancata formazione sulle funzionalità e l’utilizzo dell’applicativo.

Pensioni ultime notizie: richiesto incontro urgente sindacati-Miur

Infine “gli adempimenti richiesti non riguardano il semplice inserimento dei servizi, ma anche altre operazioni complesse come la quantificazione delle quote Inps versate che il personale amministrativo è chiamato a definire in assenza di tabelle di riferimento e di specifiche e chiare istruzioni in merito”. Da qui la necessità urgente di organizzare un incontro chiarificatore sindacati-Miur allo scopo di superare le criticità sopra elencate.

