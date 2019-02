Sondaggi elettorali Tecnè: Sardegna, ecco dove sono finiti i voti del M5S

Dal 42,5% delle Politiche 2018, al 9,7% di domenica. Il crollo del Movimento 5 Stelle in Sardegna è stato verticale. In meno di un anno sono andati in fumo oltre il 30% dei consensi. Si tratta del peggior risultato mai registrato dai grillini in queste ultime regionali, dove il passo indietro c’è stato, ma non così vistoso come in terra sarda. La perdita di consensi per i pentastellati è aumentata di pari passo con l’aumentare dei giorni al governo. Basta dare un’occhiata al grafico del Corriere della Sera che confronta il voto alle Politiche con le ultime regionali. In Molise, il 23 aprile 2018, il calo nei consensi è stato del 13,2%. In Friuli Venezia Giulia, il 29 aprile 2018, la perdita di voti è aumentata al 17,5%. Infine, in Abruzzo i voti andati persi sono stati più del 20%. Il record però si è toccato in Sardegna con la dispersione di oltre il 30% dei consensi.

Ma dove sono andati a finire tutti questi voti? A dare una risposta ci ha provato l’istituto Tecnè che ha registrato i flussi di voto per Quarta Repubblica. Come già successo nelle precedenti votazioni, la maggior parte dei grillini delusi, 40%, si è rifugiato nell’astensione. L’11% ha invece dato fiducia al Partito Democratico, il 15% ai partiti di centrodestra, in particolare Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre solo il 9% ha votato Lega. Secondo l’istituto Cattaneo, l’astensionismo tra i Cinque Stelle ha toccato punte del 65% a Cagliari e del 48% a Sassari. Il tasso di fedeltà registrato nei confronti del Movimento e del suo candidato Desogus è stato rispettivamente del 15 e del 19%.

Sondaggi elettorali Tecnè: il centrosinistra supera il M5S

L’esito del voto in terra sarda ha avuto i primi effetti anche sulle intenzioni di voto nazionali. Se si votasse oggi, il centrodestra otterrebbe il 49,6% dei consensi. Così come accaduto in Sardegna, il Movimento 5 Stelle diventerebbe la terza forza con il 22,2%, scavalcato dalla coalizione di centrosinistra al 22,7%. Anche qui si tratta di un calo evidente. Solo un anno fa, i grillini guardavano Pd e compagni dall’alto del loro 32,7%. In meno di 12 mesi quel vantaggio è andato in fumo.

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Allegata all’immagine.

