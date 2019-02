Sondaggi politici Euromedia: fiducia ministri, Salvini ancora primo

Nonostante il calo degli ultimi mesi, Matteo Salvini rimane il ministro che gode di più fiducia tra gli italiani. A sostenerlo è Minister Monitor, l’analisi dell’osservatorio politico Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con Klaus Davi su come viene percepito il governo. Come detto agli inizi, il ministro dell’Interno è in prima posizione con una fiducia di 50,5 punti, in calo del 2,7% rispetto a settembre 2018. A seguire il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno con 49 punti e in crescita del 2,6%. Terzo a sorpresa il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, a 41,4 punti, in calo certo (4,6% in meno, complice anche la manovra economica corretta a Bruxelles e gli attriti con il M5S sulla Tav) ma in crescita sul fronte notorietà con una percentuale dell’82,5%. Quarta posizione per il fedelissimo di Salvini, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, al 39,4% mentre Paolo Savona, fresco di presidenza Consob, è quinto con il 36,2%.

Sondaggi politici Euromedia: solo due ministri M5S nelle prime dieci posizioni

Scende al sesto posto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, con il 34,3, in calo dell’8,2%. Il capo politico dei Cinque Stelle risente personalmente del brutto momento che sta vivendo il Movimento. Dietro di lui si avvicina il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio al 34,2. Segue il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, al 34. Il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, sorpassa la collega della Difesa, Elisabetta Trenta, (28,8 contro 28,5). Da notare come nelle prime dieci posizioni ci siano solo due esponenti del Movimento 5 Stelle.

La seconda parte della classifica vede all’undicesimo posto il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti al 28.3, seguito dalla collega alla Sanità, Giulia Grillo al 27.8. Dietro a parimerito al 27 il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il Guardasigilli Alfonso Bonafede.

Sondaggi politici Euromedia: crollo Toninelli

Il calo maggiore lo registra Danilo Toninelli (-14,8%) che crolla a 25,2 punti. Seguono il ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani (24.5), il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli (23.9) e il ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro (anche lui 23.9). Fanalino di coda per Barbara Lezzi, ministro per il Sud, a 20.2 punti.

Sondaggi politici Euromedia: il commento di Ghisleri e Davi

Tranchant il commento di Ghisleri e Davi: “non si può certo parlare di luna di miele finita, ma sicuramente i conflitti fra le due anime del Governo, nonché alcune vicende come la Tav e l’immigrazione, hanno inciso nei meccanismi di consenso. Obiettivamente, alcuni esponenti dei dicasteri hanno però seri problemi di percepito cui dovranno porre rapidamente rimedio per evitare ulteriori frane”.

Sondaggi politici Euromedia: nota metodologica

In attesa di diffusione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM